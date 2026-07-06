Complexe résidentiel DESIRE

Le projet est situé dans le district d'Altintas, l'une des zones les plus prometteuses d'Antalya.

La distance jusqu'à l'aéroport est de 3 km, à la mer - 3.5 km.

Le complexe comprend 127 appartements premium : 73 résidences et 54 appartements avec loyer garanti dans le cadre d'un contrat avec la chaîne hôtelière internationale Best Western Hotels (accord du 1er décembre 2023).

La construction du 6e étage est terminée.

Livraison - au 1er trimestre de 2026.

Le projet comprend un style de vie hôtelier 5 étoiles et un revenu locatif potentiel de 7-12% par année.

Le niveau est la norme internationale 5 ★.

Le projet est axé sur le confort, le prestige et la charge maximale:

• Piscines extérieures, terrasses, barbecues

Spa-complexe, zone de bien-être, sauna

• Salle de fitness et Crossfit-ground sur le toit

• Cinéma ouvert

• Café, réception, concierge, service de nettoyage

• Navette privée vers la mer et sa propre plage

• Plage privée avec service

• Parking couvert avec recharge pour véhicules électriques

• Générateur, vidéosurveillance, sécurité 24 heures sur 24

• Aire de jeux pour enfants, espaces de loisirs séparés

Un espace de stationnement est attribué à chaque unité de propriété.

Chaque voiture a sa propre place de stationnement et de charge pour les véhicules électriques.

Types d'appartements:

1+1, 1+1 avec terrasse et jacuzzi, 1+1 avec jardin, 2+1, 2+1 avec terrasse et jacuzzi, 2+1 avec jardin, 2+1 et 3+1 penthouses.

Dans chaque bloc il y a des ascenseurs (7 au total).

Modalités de paiement flexibles : 50% immédiatement + versements pour 12 mois.

Opportunités : logement, investissement, participation à l'hôtellerie.