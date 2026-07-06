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Complexe résidentiel DESIRE

Aksu, Turquie
depuis
$192,000
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2.2838018
ETH
119.7038154
USDT
189 827.4251195
* Le prix est à titre indicatif
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ID: 38167
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 06/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Turquie
  • État
    Région méditerranéenne
  • Ville
    Aksu

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Brique monolithique
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2026
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    7

Détails intérieurs

Chauffage:

  • Chauffage individuel

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Transaction à distance

À propos du complexe

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Русский Русский

Le projet est situé dans le district d'Altintas, l'une des zones les plus prometteuses d'Antalya.
La distance jusqu'à l'aéroport est de 3 km, à la mer - 3.5 km.
Le complexe comprend 127 appartements premium : 73 résidences et 54 appartements avec loyer garanti dans le cadre d'un contrat avec la chaîne hôtelière internationale Best Western Hotels (accord du 1er décembre 2023).
La construction du 6e étage est terminée.
Livraison - au 1er trimestre de 2026.
Le projet comprend un style de vie hôtelier 5 étoiles et un revenu locatif potentiel de 7-12% par année.

Le niveau est la norme internationale 5 ★.
Le projet est axé sur le confort, le prestige et la charge maximale:
• Piscines extérieures, terrasses, barbecues
Spa-complexe, zone de bien-être, sauna
• Salle de fitness et Crossfit-ground sur le toit
• Cinéma ouvert
• Café, réception, concierge, service de nettoyage
• Navette privée vers la mer et sa propre plage
• Plage privée avec service
• Parking couvert avec recharge pour véhicules électriques
• Générateur, vidéosurveillance, sécurité 24 heures sur 24
• Aire de jeux pour enfants, espaces de loisirs séparés

Un espace de stationnement est attribué à chaque unité de propriété.
Chaque voiture a sa propre place de stationnement et de charge pour les véhicules électriques.
Types d'appartements:
1+1, 1+1 avec terrasse et jacuzzi, 1+1 avec jardin, 2+1, 2+1 avec terrasse et jacuzzi, 2+1 avec jardin, 2+1 et 3+1 penthouses.
Dans chaque bloc il y a des ascenseurs (7 au total).
Modalités de paiement flexibles : 50% immédiatement + versements pour 12 mois.
Opportunités : logement, investissement, participation à l'hôtellerie.

Equipements dans le complexe
Appartements
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Prix ​​de l'appartement, USD
Appartements 1 chambre
Surface, m² 50.0
Prix ​​par m², USD 3,840
Prix ​​de l'appartement, USD 192,000

Localisation sur la carte

Aksu, Turquie
Éducation
Épiceries
Transport
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
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Montant du prêt
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