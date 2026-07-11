Appartement dans un nouvel immeuble Sai Kayaşehir

Sai Kayaşehir est un projet résidentiel contemporain situé dans le quartier de Başakşehir, à Istanbul. Il propose des appartements modernes à proximité du métro, de vastes espaces verts et des principaux équipements urbains.

Sai Kayaşehir allie une architecture élégante à un cadre de vie pensé pour les familles. Le projet offre des appartements spacieux, des systèmes de maison intelligente et un fort potentiel d’investissement dans l’un des quartiers les plus dynamiques d’Istanbul.

Les 10 avantages de Sai Kayaşehir :