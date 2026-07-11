Appartement dans un nouvel immeuble Sai Kayaşehir

Sai Kayaşehir est un projet résidentiel contemporain situé dans le quartier de Başakşehir, à Istanbul. Il propose des appartements modernes à proximité du métro, de vastes espaces verts et des principaux équipements urbains.
Sai Kayaşehir allie une architecture élégante à un cadre de vie pensé pour les familles. Le projet offre des appartements spacieux, des systèmes de maison intelligente et un fort potentiel d’investissement dans l’un des quartiers les plus dynamiques d’Istanbul.
Les 10 avantages de Sai Kayaşehir :
Emplacement privilégié – au cœur de Başakşehir, à proximité du métro, des grands axes routiers et des transports en commun.
Architecture moderne – façades élégantes et agencements fonctionnels au design contemporain.
Environnement familial – parcs, sentiers de promenade et aires de jeux sécurisées pour les enfants.
Systèmes de maison intelligente – certains appartements sont équipés de technologies Smart Home.
Matériaux de haute qualité – finitions haut de gamme pour les cuisines, salles de bains et espaces de vie.
Nombreux équipements de loisirs – salle de sport, sauna, hammam turc et parking couvert.
Vastes espaces verts – jardins paysagers offrant un cadre paisible et naturel.
Proximité des principaux services – écoles, hôpitaux, centres commerciaux et mosquées à quelques minutes.
Construction résistante aux séismes – réalisée conformément aux normes parasismiques les plus récentes.
Éligible à la citoyenneté turque – une excellente opportunité pour les acheteurs étrangers souhaitant investir et obtenir la citoyenneté turque.