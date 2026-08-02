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Appartement dans un nouvel immeuble ETRO Residences Istanbul

Sariyer, Turquie
depuis
$990,000
;
5
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ID: 39654
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/08/2026

Emplacement

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  • Pays
    Turquie
  • État
    Région de Marmara
  • Ville
    Sariyer
  • Métro
    İTÜ-Ayazağa (~ 500 m)

À propos du complexe

ETRO Residences Istanbul est un projet résidentiel de luxe offrant un mode de vie inspiré des hôtels cinq étoiles au cœur d'Istanbul, à proximité de Taksim et de Şişli. Le projet se distingue par ses vues panoramiques, son architecture contemporaine et son design haut de gamme.

ETRO Residences Istanbul associe des prestations premium, telles qu'un spa, une salle de sport et des services de conciergerie, à un fort potentiel d'investissement ainsi qu'à l'éligibilité au programme de citoyenneté turque par investissement, dans l'un des emplacements les plus prestigieux d'Istanbul.

Les 10 principaux avantages d'ETRO Residences Istanbul

  1. Emplacement central à proximité de Taksim, Şişli et Beşiktaş.

  2. Appartements de luxe offrant le confort et les services d'un hôtel cinq étoiles.

  3. Architecture contemporaine agrémentée de touches artistiques élégantes.

  4. Finitions haut de gamme et électroménagers encastrés de qualité supérieure.

  5. Équipements complets : salle de sport, spa, sauna et piscine.

  6. Sécurité et vidéosurveillance 24 h/24 et 7 j/7.

  7. Vues panoramiques sur la ville et le Bosphore.

  8. Services hôteliers cinq étoiles, incluant le ménage et les services de conciergerie.

  9. Excellent potentiel locatif et forte valeur de revente.

  10. Éligible à l'obtention de la citoyenneté turque grâce à un investissement immobilier.

Caractéristiques de la propriété

Détails intérieurs

Chauffage:

  • Chauffage individuel

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Fonctionnalités de réparation:

  • La finition

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • La maison est terminée
  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Octroi de la citoyenneté
  • Transaction à distance

Localisation sur la carte

Sariyer, Turquie
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Alimentation et boissons
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Finances

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