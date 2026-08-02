Appartement dans un nouvel immeuble ETRO Residences Istanbul

ETRO Residences Istanbul est un projet résidentiel de luxe offrant un mode de vie inspiré des hôtels cinq étoiles au cœur d'Istanbul, à proximité de Taksim et de Şişli. Le projet se distingue par ses vues panoramiques, son architecture contemporaine et son design haut de gamme.

ETRO Residences Istanbul associe des prestations premium, telles qu'un spa, une salle de sport et des services de conciergerie, à un fort potentiel d'investissement ainsi qu'à l'éligibilité au programme de citoyenneté turque par investissement, dans l'un des emplacements les plus prestigieux d'Istanbul.

Les 10 principaux avantages d'ETRO Residences Istanbul