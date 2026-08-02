  1. Realting.com
  2. Turquie
  3. Sariyer
  4. Appartement dans un nouvel immeuble Dap Yeni Levent

Appartement dans un nouvel immeuble Dap Yeni Levent

Sariyer, Turquie
depuis
$665,000
;
5
Laisser une demande
ID: 39653
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/08/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Turquie
  • État
    Région de Marmara
  • Ville
    Sariyer
  • Métro
    Seyrantepe (~ 400 m)

À propos du complexe

Le projet Dap Yeni Levent est un complexe résidentiel de luxe situé dans le quartier de Sarıyer, sur la rive européenne d'Istanbul. Il se distingue par son architecture moderne et son emplacement privilégié à proximité des centres d'affaires, des centres commerciaux et des transports en commun.

Dap Yeni Levent propose différents types d'appartements, des infrastructures complètes, de magnifiques vues sur la nature ainsi qu'un soutien gouvernemental. Ces atouts en font une excellente opportunité d'investissement et permettent également d'obtenir la citoyenneté turque grâce à un investissement immobilier.

Les avantages du projet Dap Yeni Levent

  • Emplacement stratégique – Situé à Sarıyer, à proximité des principaux centres d'affaires d'Istanbul.

  • Architecture moderne – Une alliance harmonieuse entre un design contemporain et de vastes espaces verts.

  • Large choix d'appartements – Des logements de différentes superficies et configurations pour répondre à tous les besoins.

  • Infrastructures complètes – Piscines, clubs sportifs, bains turcs (hammams), jardins et espaces de loisirs.

  • Excellente desserte par les transports en commun – À proximité d'une station de métro permettant des déplacements rapides dans toute la ville.

  • Vues naturelles exceptionnelles – De superbes panoramas sur la forêt de Belgrade.

  • Éligible à la citoyenneté turque – Le projet répond aux critères du programme de citoyenneté par investissement immobilier.

  • Garantie gouvernementale – Soutenu par Emlak Konut, offrant un niveau supplémentaire de sécurité et de fiabilité.

  • Fort potentiel d'investissement – Son emplacement privilégié favorise une valorisation durable du bien et des rendements attractifs.

  • Cadre de vie luxueux – Un environnement résidentiel haut de gamme offrant confort, sérénité et qualité de vie.

Caractéristiques de la propriété

Détails intérieurs

Chauffage:

  • Chauffage individuel

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Fonctionnalités de réparation:

  • La finition

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • La maison est terminée
  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Octroi de la citoyenneté
  • Transaction à distance

Localisation sur la carte

Sariyer, Turquie
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Transport
Finances

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Complexe résidentiel New residence with gardens and a swimming pool, Istanbul, Turkey
Maltepe, Turquie
depuis
$298,992
Complexe résidentiel Soli Star
Mezitli, Turquie
depuis
$60,550
Complexe résidentiel High-rise residence with swimming pools and a tennis court close to a university, Istanbul, Turkey
Maltepe, Turquie
depuis
$403,482
Complexe résidentiel Prestigious residence with swimming pools, lounge areas and around-the-clock security, Kocaeli, Turkey
Izmit, Turquie
depuis
$456,691
Immeuble Taksim 360
Beyoglu, Turquie
Prix ​​sur demande
Vous regardez
Appartement dans un nouvel immeuble Dap Yeni Levent
Sariyer, Turquie
depuis
$665,000
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Immeuble Alya Konutları Merkezefendi
Immeuble Alya Konutları Merkezefendi
Immeuble Alya Konutları Merkezefendi
Immeuble Alya Konutları Merkezefendi
Immeuble Alya Konutları Merkezefendi
Afficher tout Immeuble Alya Konutları Merkezefendi
Immeuble Alya Konutları Merkezefendi
Zeytinburnu, Turquie
depuis
$264,048
Le projet ALYA KONUTLARI MERKEZEFENDI est situé au cœur du quartier historique de Zeytinburnu, offrant un emplacement résidentiel d'exception. Il associe une architecture contemporaine à des intérieurs soigneusement conçus afin de créer des espaces de vie confortables, parfaitement adaptés a…
Agence
Binaa Investment
Laisser une demande
Quartier résidentiel Eco friendly apartment in Alanya Kargicak
Quartier résidentiel Eco friendly apartment in Alanya Kargicak
Quartier résidentiel Eco friendly apartment in Alanya Kargicak
Quartier résidentiel Eco friendly apartment in Alanya Kargicak
Quartier résidentiel Eco friendly apartment in Alanya Kargicak
Afficher tout Quartier résidentiel Eco friendly apartment in Alanya Kargicak
Quartier résidentiel Eco friendly apartment in Alanya Kargicak
Kargicak, Turquie
depuis
$148,414
These eco-friendly apartments in Alanya located in a unique location in Kargıcak are the only short walking distance to selected beach cafes. The shopping mall is just 300 meters and Gaipasa-Alanya airport is just 25 km. - Unique eco-friendly apartment in Alanya. - Low energy consumption. - …
Agence
Basic Apartment Real Estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel Kvartira s razvitoy infrastrukturoy
Complexe résidentiel Kvartira s razvitoy infrastrukturoy
Complexe résidentiel Kvartira s razvitoy infrastrukturoy
Complexe résidentiel Kvartira s razvitoy infrastrukturoy
Complexe résidentiel Kvartira s razvitoy infrastrukturoy
Afficher tout Complexe résidentiel Kvartira s razvitoy infrastrukturoy
Complexe résidentiel Kvartira s razvitoy infrastrukturoy
Ciplakli, Turquie
depuis
$319,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 5
Foreign real estate from 40,000 $. FREE CONSULTATION. HELP IN RECEIVING THE RESIDENT STATUS. We will help you choose a FREE object, organize a safe deal with the developer! - exclusive real estate; - assistance in organizing the move; - annual investment income up to 20%; - financial guarant…
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Realting.com
Aller