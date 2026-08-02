Appartement dans un nouvel immeuble Dap Yeni Levent

Le projet Dap Yeni Levent est un complexe résidentiel de luxe situé dans le quartier de Sarıyer, sur la rive européenne d'Istanbul. Il se distingue par son architecture moderne et son emplacement privilégié à proximité des centres d'affaires, des centres commerciaux et des transports en commun.

Dap Yeni Levent propose différents types d'appartements, des infrastructures complètes, de magnifiques vues sur la nature ainsi qu'un soutien gouvernemental. Ces atouts en font une excellente opportunité d'investissement et permettent également d'obtenir la citoyenneté turque grâce à un investissement immobilier.

Les avantages du projet Dap Yeni Levent