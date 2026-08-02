Appartement dans un nouvel immeuble Dap Yeni Levent

Le projet Dap Yeni Levent est un complexe résidentiel de luxe situé dans le quartier de Sarıyer, sur la rive européenne d'Istanbul. Il se distingue par son architecture moderne et son emplacement privilégié à proximité des centres d'affaires, des centres commerciaux et des transports en commun.
Dap Yeni Levent propose différents types d'appartements, des infrastructures complètes, de magnifiques vues sur la nature ainsi qu'un soutien gouvernemental. Ces atouts en font une excellente opportunité d'investissement et permettent également d'obtenir la citoyenneté turque grâce à un investissement immobilier.
Les avantages du projet Dap Yeni Levent
Emplacement stratégique – Situé à Sarıyer, à proximité des principaux centres d'affaires d'Istanbul.
Architecture moderne – Une alliance harmonieuse entre un design contemporain et de vastes espaces verts.
Large choix d'appartements – Des logements de différentes superficies et configurations pour répondre à tous les besoins.
Infrastructures complètes – Piscines, clubs sportifs, bains turcs (hammams), jardins et espaces de loisirs.
Excellente desserte par les transports en commun – À proximité d'une station de métro permettant des déplacements rapides dans toute la ville.
Vues naturelles exceptionnelles – De superbes panoramas sur la forêt de Belgrade.
Éligible à la citoyenneté turque – Le projet répond aux critères du programme de citoyenneté par investissement immobilier.
Garantie gouvernementale – Soutenu par Emlak Konut, offrant un niveau supplémentaire de sécurité et de fiabilité.
Fort potentiel d'investissement – Son emplacement privilégié favorise une valorisation durable du bien et des rendements attractifs.
Cadre de vie luxueux – Un environnement résidentiel haut de gamme offrant confort, sérénité et qualité de vie.