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Appartement dans un nouvel immeuble Sinpaş Saklı Koru Konakları

Kucukcekmece, Turquie
depuis
$260,000
;
3
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ID: 39642
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/08/2026

Emplacement

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  • Pays
    Turquie
  • État
    Région de Marmara
  • Ville
    Kucukcekmece

À propos du complexe

Sinpaş Saklı Koru Konakları est un complexe résidentiel de luxe situé dans le quartier de Küçükçekmece / Atakent à Istanbul. Le projet s'étend sur une superficie de 30 000 m², dont 18 420 m² sont consacrés à des espaces verts. Le complexe comprend 540 appartements aux configurations variées, répondant aux différents besoins des résidents.

Sinpaş Saklı Koru Konakları se distingue par son emplacement privilégié à proximité du Canal d'Istanbul (Kanal Istanbul). Grâce à son excellente desserte, à ses nombreuses infrastructures de loisirs, à son architecture contemporaine et à son fort potentiel d'investissement, il constitue un choix idéal aussi bien pour y vivre que pour investir.

Les avantages du projet Sinpaş Saklı Koru Konakları :

  • Situé à proximité du Canal d'Istanbul et du lac Küçükçekmece, offrant de magnifiques vues et un important potentiel de valorisation immobilière.

  • À quelques minutes des stations de métro et de Marmaray, permettant un accès rapide et pratique à l'ensemble d'Istanbul.

  • Dispose de terrains de football, de tennis et de basketball, d'une piscine intérieure ainsi que d'un sauna, offrant une expérience complète de sport et de détente.

  • Comprend des restaurants, des cafés, un supermarché et un salon de coiffure, répondant aux besoins quotidiens des résidents sans qu'ils aient à quitter le complexe.

  • Situé à proximité des principaux hôpitaux et de grands centres commerciaux tels que Mall of Istanbul, garantissant un confort de vie optimal.

  • Proche d'écoles internationales et d'universités prestigieuses, ce qui en fait un excellent choix pour les familles accordant une grande importance à l'éducation.

  • Les bâtiments de faible hauteur et les vastes espaces verts harmonieusement aménagés créent un cadre de vie paisible, agréable et proche de la nature.

  • Sa proximité avec de grands projets d'infrastructure en développement en fait une excellente opportunité pour les investisseurs à la recherche d'un rendement élevé.

  • Construit selon les normes les plus récentes en matière d'isolation et de résistance aux séismes, garantissant sécurité et confort aux résidents.

  • De vastes espaces naturels et un air pur offrent une qualité de vie élevée, à l'écart du bruit de la ville.

Caractéristiques de la propriété

Détails intérieurs

Chauffage:

  • Chauffage individuel

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Fonctionnalités de réparation:

  • La finition

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • La maison est terminée
  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Octroi de la citoyenneté
  • Transaction à distance

Localisation sur la carte

Kucukcekmece, Turquie
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Transport
Loisirs

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