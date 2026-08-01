Appartement dans un nouvel immeuble Sinpaş Saklı Koru Konakları

Sinpaş Saklı Koru Konakları est un complexe résidentiel de luxe situé dans le quartier de Küçükçekmece / Atakent à Istanbul. Le projet s'étend sur une superficie de 30 000 m², dont 18 420 m² sont consacrés à des espaces verts. Le complexe comprend 540 appartements aux configurations variées, répondant aux différents besoins des résidents.

Sinpaş Saklı Koru Konakları se distingue par son emplacement privilégié à proximité du Canal d'Istanbul (Kanal Istanbul). Grâce à son excellente desserte, à ses nombreuses infrastructures de loisirs, à son architecture contemporaine et à son fort potentiel d'investissement, il constitue un choix idéal aussi bien pour y vivre que pour investir.

Les avantages du projet Sinpaş Saklı Koru Konakları :