Appartement dans un nouvel immeuble Sinpaş Saklı Koru Konakları

Sinpaş Saklı Koru Konakları est un complexe résidentiel de luxe situé dans le quartier de Küçükçekmece / Atakent à Istanbul. Le projet s'étend sur une superficie de 30 000 m², dont 18 420 m² sont consacrés à des espaces verts. Le complexe comprend 540 appartements aux configurations variées, répondant aux différents besoins des résidents.
Sinpaş Saklı Koru Konakları se distingue par son emplacement privilégié à proximité du Canal d'Istanbul (Kanal Istanbul). Grâce à son excellente desserte, à ses nombreuses infrastructures de loisirs, à son architecture contemporaine et à son fort potentiel d'investissement, il constitue un choix idéal aussi bien pour y vivre que pour investir.
Les avantages du projet Sinpaş Saklı Koru Konakları :
Situé à proximité du Canal d'Istanbul et du lac Küçükçekmece, offrant de magnifiques vues et un important potentiel de valorisation immobilière.
À quelques minutes des stations de métro et de Marmaray, permettant un accès rapide et pratique à l'ensemble d'Istanbul.
Dispose de terrains de football, de tennis et de basketball, d'une piscine intérieure ainsi que d'un sauna, offrant une expérience complète de sport et de détente.
Comprend des restaurants, des cafés, un supermarché et un salon de coiffure, répondant aux besoins quotidiens des résidents sans qu'ils aient à quitter le complexe.
Situé à proximité des principaux hôpitaux et de grands centres commerciaux tels que Mall of Istanbul, garantissant un confort de vie optimal.
Proche d'écoles internationales et d'universités prestigieuses, ce qui en fait un excellent choix pour les familles accordant une grande importance à l'éducation.
Les bâtiments de faible hauteur et les vastes espaces verts harmonieusement aménagés créent un cadre de vie paisible, agréable et proche de la nature.
Sa proximité avec de grands projets d'infrastructure en développement en fait une excellente opportunité pour les investisseurs à la recherche d'un rendement élevé.
Construit selon les normes les plus récentes en matière d'isolation et de résistance aux séismes, garantissant sécurité et confort aux résidents.
De vastes espaces naturels et un air pur offrent une qualité de vie élevée, à l'écart du bruit de la ville.