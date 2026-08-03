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Appartement dans un nouvel immeuble MARI VADI EVLERI

Saribugday Sokagi, Turquie
depuis
$160,000
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6
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ID: 39638
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/07/2026

Emplacement

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  • Adresse
    Saribugday Sokagi

À propos du complexe

MARI VADI EVLERI propose des appartements à vendre à Kağıthane, l'un des quartiers les plus prisés de la rive européenne d'Istanbul. Le projet associe une architecture moderne, des agencements adaptés aux familles et une excellente desserte grâce à sa proximité avec les principaux axes routiers et les réseaux de transport en commun.

MARI VADI EVLERI constitue un excellent choix aussi bien pour y vivre que pour investir. Le projet offre un fort potentiel de valorisation, des revenus locatifs stables, ainsi que la possibilité d'obtenir la nationalité turque et un titre de séjour en Turquie par investissement immobilier.

Caractéristiques du projet

  • Emplacement privilégié : Situation stratégique sur la rive européenne d'Istanbul.

  • Architecture moderne : Appartements élégants aux plans fonctionnels et contemporains.

  • Équipements complets : Nombreux services et installations au sein de la résidence.

  • Sécurité 24h/24 et 7j/7 : Un environnement résidentiel sûr et sécurisé.

  • Parking couvert : Places de stationnement réservées aux résidents.

  • Espaces verts : Jardins paysagers et espaces de détente.

  • Excellente accessibilité : À proximité des stations de métro et des lignes de Metrobüs.

  • Concept familial : Appartements spacieux adaptés aux besoins des familles.

  • Projet prêt à emménager : Installation immédiate possible.

  • Fort potentiel d'investissement : Excellentes perspectives de valorisation à long terme.

Pourquoi investir dans ce projet ?

MARI VADI EVLERI représente une excellente opportunité d'investissement au cœur d'Istanbul grâce à une forte demande locative et à un important potentiel d'appréciation de la valeur des biens immobiliers.

Ce projet est éligible à l'obtention de la nationalité turque dans le cadre d'un investissement immobilier.

Il répond également aux conditions permettant d'obtenir un titre de séjour en Turquie grâce à l'acquisition d'un bien immobilier.

Caractéristiques de la propriété

Détails intérieurs

Chauffage:

  • Chauffage individuel

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Fonctionnalités de réparation:

  • La finition

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • La maison est terminée
  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Octroi de la citoyenneté
  • Transaction à distance

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Saribugday Sokagi, Turquie
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Alimentation et boissons
Transport

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