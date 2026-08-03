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Appartement dans un nouvel immeuble Galleria Residence

Guler Sokagi, Turquie
depuis
$255,000
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ID: 39637
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/07/2026

Emplacement

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  • Adresse
    Guler Sokagi

À propos du complexe

Un emplacement stratégique et un concept résidentiel boutique

Galleria Residence est un projet résidentiel boutique situé à Kağıthane, l’un des quartiers d’Istanbul connaissant la transformation urbaine la plus rapide et devenu un pôle majeur pour l’habitat et l’investissement immobilier. Le projet se compose d’un seul immeuble moderne abritant seulement 44 appartements, offrant ainsi un environnement exclusif à faible densité, idéal pour les acquéreurs recherchant intimité et valorisation à long terme. Conçu avec des plans orientés vers les espaces paysagers et une optimisation intelligente des espaces intérieurs, Galleria Residence associe fonctionnalité et architecture contemporaine au cœur de la rive européenne d’Istanbul.

Une excellente connectivité et un fort potentiel d’investissement à Kağıthane

Idéalement situé entre Levent, Maslak et le principal quartier d’affaires d’Istanbul, Galleria Residence Kağıthane bénéficie d’un accès immédiat aux autoroutes E5 et TEM, à la station de métro Kağıthane, ainsi qu’aux grands centres commerciaux tels que Axis Mall et Kanyon Mall. Cette excellente accessibilité améliore le confort du quotidien tout en soutenant une forte demande locative, faisant du projet une opportunité attractive pour les investisseurs recherchant des revenus locatifs stables. La poursuite du renouvellement urbain de Kağıthane favorise également l’appréciation de la valeur des biens immobiliers, renforçant ainsi le positionnement du projet sur le marché immobilier concurrentiel d’Istanbul.

Des prestations modernes et une identité culturelle unique

Au-delà de son emplacement privilégié, Galleria Residence propose des équipements pensés pour un mode de vie contemporain, notamment une place de parking privée pour chaque appartement, un système de sécurité 24h/24 et 7j/7, une salle de sport entièrement équipée avec des appareils TRX, ainsi qu’une terrasse extérieure commune avec espace barbecue, idéale pour les rencontres conviviales. Le projet se distingue également par l’intégration d’une galerie d’art et d’un atelier créatif destinés à soutenir les jeunes artistes, apportant une véritable identité culturelle et renforçant le sentiment de communauté. Grâce à ces atouts, Galleria Residence représente une excellente opportunité aussi bien pour les futurs résidents que pour les investisseurs recherchant des appartements boutique à Kağıthane, Istanbul.

Galleria Residence est un complexe résidentiel boutique moderne situé à Kağıthane, composé de 44 appartements répartis dans un seul immeuble, avec des plans optimisés orientés vers les espaces paysagers et des logements conçus pour offrir confort et fonctionnalité.

Le projet associe un mode de vie urbain contemporain à des dimensions culturelles et sociales, en proposant un parking privé, une salle de sport moderne et une excellente connexion avec Levent, Maslak et les principaux axes de transport d’Istanbul.

Les 10 principaux avantages de Galleria Residence

  1. Situé à Kağıthane, l’un des quartiers d’Istanbul connaissant la plus forte croissance.

  2. Concept résidentiel boutique avec seulement 44 appartements, garantissant exclusivité et intimité.

  3. Un seul immeuble moderne avec des appartements aux plans intelligemment conçus.

  4. Galerie d’art intégrée et atelier créatif dédiés au soutien des jeunes artistes.

  5. Place de parking privée attribuée à chaque appartement.

  6. Système de sécurité 24h/24 et 7j/7 avec assistance technique continue.

  7. Salle de sport entièrement équipée avec appareils modernes, y compris des équipements TRX.

  8. Terrasse extérieure commune avec espace barbecue pour les réunions familiales et conviviales.

  9. Accès immédiat aux autoroutes E5, TEM, à la station de métro Kağıthane ainsi qu’aux centres commerciaux Axis Mall et Kanyon Mall.

  10. Fort potentiel de valorisation grâce à la transformation et au développement continus du quartier.

Caractéristiques de la propriété

Détails intérieurs

Chauffage:

  • Chauffage individuel

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Fonctionnalités de réparation:

  • La finition

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • La maison est terminée
  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Octroi de la citoyenneté
  • Transaction à distance

Localisation sur la carte

Guler Sokagi, Turquie
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