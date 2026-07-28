Appartement dans un nouvel immeuble Polat Levent Exclusive

Polat Levent Exclusive redéfinit le luxe résidentiel à Levent, Istanbul, grâce à son architecture contemporaine, ses matériaux haut de gamme et son style de vie urbain raffiné. Développé par Polat Holding, ce projet allie élégance et innovation au cœur de la ville.

Polat Levent Exclusive associe confort, technologie et exclusivité grâce à des systèmes de maison intelligente, des vues panoramiques et de nombreuses infrastructures de loisirs, offrant à ses résidents un cadre de vie à la fois paisible et dynamique.

Les 10 avantages de Polat Levent Exclusive :