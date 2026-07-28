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Appartement dans un nouvel immeuble Polat Levent Exclusive

Besiktas, Turquie
depuis
$1,03M
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9
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ID: 39608
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 28/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Turquie
  • État
    Région de Marmara
  • Ville
    Besiktas
  • Métro
    Levent (~ 900 m)
  • Métro
    Nispetiye (~ 500 m)

À propos du complexe

Polat Levent Exclusive redéfinit le luxe résidentiel à Levent, Istanbul, grâce à son architecture contemporaine, ses matériaux haut de gamme et son style de vie urbain raffiné. Développé par Polat Holding, ce projet allie élégance et innovation au cœur de la ville.

Polat Levent Exclusive associe confort, technologie et exclusivité grâce à des systèmes de maison intelligente, des vues panoramiques et de nombreuses infrastructures de loisirs, offrant à ses résidents un cadre de vie à la fois paisible et dynamique.

Les 10 avantages de Polat Levent Exclusive :

  1. Emplacement privilégié à Levent, à proximité des quartiers d’affaires et des principaux axes de transport.

  2. Architecture élégante et haut de gamme.

  3. Technologie avancée de maison intelligente.

  4. Superbes vues panoramiques sur le Bosphore et la skyline d’Istanbul.

  5. Infrastructures de loisirs complètes (spa, piscine et centre de fitness).

  6. Espaces verts paysagers soigneusement aménagés.

  7. Fort potentiel d’investissement dans un secteur prestigieux.

  8. Système de sécurité professionnel 24h/24 et 7j/7.

  9. Services de conciergerie, voiturier et entretien ménager.

  10. Construction écologique et économe en énergie.

Caractéristiques de la propriété

Détails intérieurs

Chauffage:

  • Chauffage individuel

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Fonctionnalités de réparation:

  • La finition

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • La maison est terminée
  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Octroi de la citoyenneté
  • Transaction à distance

Localisation sur la carte

Besiktas, Turquie
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Finances
Loisirs

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