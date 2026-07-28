Appartement dans un nouvel immeuble Polat Levent Exclusive

Polat Levent Exclusive redéfinit le luxe résidentiel à Levent, Istanbul, grâce à son architecture contemporaine, ses matériaux haut de gamme et son style de vie urbain raffiné. Développé par Polat Holding, ce projet allie élégance et innovation au cœur de la ville.
Polat Levent Exclusive associe confort, technologie et exclusivité grâce à des systèmes de maison intelligente, des vues panoramiques et de nombreuses infrastructures de loisirs, offrant à ses résidents un cadre de vie à la fois paisible et dynamique.
Les 10 avantages de Polat Levent Exclusive :
Emplacement privilégié à Levent, à proximité des quartiers d’affaires et des principaux axes de transport.
Architecture élégante et haut de gamme.
Technologie avancée de maison intelligente.
Superbes vues panoramiques sur le Bosphore et la skyline d’Istanbul.
Infrastructures de loisirs complètes (spa, piscine et centre de fitness).
Espaces verts paysagers soigneusement aménagés.
Fort potentiel d’investissement dans un secteur prestigieux.
Système de sécurité professionnel 24h/24 et 7j/7.
Services de conciergerie, voiturier et entretien ménager.
Construction écologique et économe en énergie.