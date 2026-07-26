Appartement dans un nouvel immeuble Pelit Levent

Pelit Levent est un prestigieux projet à usage mixte situé à Levent–Kağıthane, à Istanbul. Il associe des espaces résidentiels, commerciaux et de loisirs dans un environnement urbain moderne. Grâce à son emplacement central et à son architecture contemporaine, il offre un cadre de vie raffiné au cœur du principal quartier d'affaires d'Istanbul.
Pelit Levent propose des résidences de luxe équipées de systèmes Smart Home (maison intelligente) et offrant une vue panoramique sur la ville. Le projet s'adresse aussi bien aux professionnels qu'aux familles et aux investisseurs recherchant confort, excellente connectivité et fort potentiel de valorisation.
Les 10 principaux avantages de Pelit Levent
Emplacement privilégié à proximité de la Büyükdere Caddesi (avenue Büyükdere)
Architecture contemporaine élégante
Concept à usage mixte réunissant logements, commerces et espaces de vie
Appartements spacieux et haut de gamme
Fort potentiel d'investissement et de valorisation
Espaces communs avec cafés, salle de sport et jardins paysagers
Système intégré de maison intelligente (Smart Home)
Excellente accessibilité grâce aux transports en commun et aux principaux axes routiers
Développé par le réputé Pelit Group
Vue panoramique exceptionnelle sur la skyline d'Istanbul