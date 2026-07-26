Appartement dans un nouvel immeuble Pelit Levent

Pelit Levent est un prestigieux projet à usage mixte situé à Levent–Kağıthane, à Istanbul. Il associe des espaces résidentiels, commerciaux et de loisirs dans un environnement urbain moderne. Grâce à son emplacement central et à son architecture contemporaine, il offre un cadre de vie raffiné au cœur du principal quartier d'affaires d'Istanbul.

Pelit Levent propose des résidences de luxe équipées de systèmes Smart Home (maison intelligente) et offrant une vue panoramique sur la ville. Le projet s'adresse aussi bien aux professionnels qu'aux familles et aux investisseurs recherchant confort, excellente connectivité et fort potentiel de valorisation.

Les 10 principaux avantages de Pelit Levent