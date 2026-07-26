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Appartement dans un nouvel immeuble Pelit Levent

Kagithane, Turquie
depuis
$224,000
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6
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ID: 38902
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 26/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Turquie
  • État
    Région de Marmara
  • Ville
    Kagithane
  • Métro
    Gayrettepe (~ 1000 m)
  • Métro
    Levent (~ 900 m)

À propos du complexe

Pelit Levent est un prestigieux projet à usage mixte situé à Levent–Kağıthane, à Istanbul. Il associe des espaces résidentiels, commerciaux et de loisirs dans un environnement urbain moderne. Grâce à son emplacement central et à son architecture contemporaine, il offre un cadre de vie raffiné au cœur du principal quartier d'affaires d'Istanbul.

Pelit Levent propose des résidences de luxe équipées de systèmes Smart Home (maison intelligente) et offrant une vue panoramique sur la ville. Le projet s'adresse aussi bien aux professionnels qu'aux familles et aux investisseurs recherchant confort, excellente connectivité et fort potentiel de valorisation.

Les 10 principaux avantages de Pelit Levent

  • Emplacement privilégié à proximité de la Büyükdere Caddesi (avenue Büyükdere)

  • Architecture contemporaine élégante

  • Concept à usage mixte réunissant logements, commerces et espaces de vie

  • Appartements spacieux et haut de gamme

  • Fort potentiel d'investissement et de valorisation

  • Espaces communs avec cafés, salle de sport et jardins paysagers

  • Système intégré de maison intelligente (Smart Home)

  • Excellente accessibilité grâce aux transports en commun et aux principaux axes routiers

  • Développé par le réputé Pelit Group

  • Vue panoramique exceptionnelle sur la skyline d'Istanbul

Caractéristiques de la propriété

Détails intérieurs

Chauffage:

  • Chauffage individuel

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Fonctionnalités de réparation:

  • La finition

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • La maison est terminée
  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Octroi de la citoyenneté
  • Transaction à distance

Localisation sur la carte

Kagithane, Turquie
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