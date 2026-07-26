Appartement dans un nouvel immeuble IKI YAKA FIKIRTEPE

IKI YAKA FIKIRTEPE est un projet résidentiel à usage mixte, prêt à être habité, situé à Fikirtepe – Kadıköy et achevé en 2024. Il associe des appartements modernes à des commerces en rez-de-chaussée, au cœur de l'une des principales zones de rénovation urbaine d'Istanbul.

IKI YAKA FIKIRTEPE propose des appartements allant du 1+1 au 3+1, des piscines intérieure et extérieure, un espace bien-être complet ainsi qu'un excellent accès au métro. Le projet est conçu aussi bien pour une résidence principale que pour un investissement à fort potentiel de valorisation.

Les 10 principaux avantages d'IKI YAKA FIKIRTEPE