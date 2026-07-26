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Appartement dans un nouvel immeuble IKI YAKA FIKIRTEPE

Kadikoy, Turquie
depuis
$197,000
;
6
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ID: 38896
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 26/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Turquie
  • État
    Région de Marmara
  • Ville
    Kadikoy
  • Métro
    Göztepe (~ 500 m)
  • Métro
    Ünalan (~ 800 m)

À propos du complexe

IKI YAKA FIKIRTEPE est un projet résidentiel à usage mixte, prêt à être habité, situé à Fikirtepe – Kadıköy et achevé en 2024. Il associe des appartements modernes à des commerces en rez-de-chaussée, au cœur de l'une des principales zones de rénovation urbaine d'Istanbul.

IKI YAKA FIKIRTEPE propose des appartements allant du 1+1 au 3+1, des piscines intérieure et extérieure, un espace bien-être complet ainsi qu'un excellent accès au métro. Le projet est conçu aussi bien pour une résidence principale que pour un investissement à fort potentiel de valorisation.

Les 10 principaux avantages d'IKI YAKA FIKIRTEPE

  • Situé à Fikirtepe, le principal quartier de rénovation urbaine de Kadıköy

  • Achevé en 2024 et prêt à être livré immédiatement

  • Concept à usage mixte combinant appartements résidentiels et commerces en rez-de-chaussée

  • Appartements disponibles en configurations 1+1, 2+1 et 3+1

  • Piscines intérieure et extérieure au sein de la résidence

  • Espace bien-être comprenant une salle de sport, un sauna et un hammam turc

  • Conçu pour répondre aux besoins quotidiens des résidents grâce aux commerces intégrés

  • Excellente accessibilité grâce à la proximité des lignes de métro et des principaux axes routiers

  • À seulement quelques minutes des principaux pôles d'affaires, de loisirs et de vie urbaine de Kadıköy

  • Fort potentiel de valorisation grâce au vaste programme de rénovation et de développement du quartier

Caractéristiques de la propriété

Détails intérieurs

Chauffage:

  • Chauffage individuel

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Fonctionnalités de réparation:

  • La finition

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • La maison est terminée
  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Octroi de la citoyenneté
  • Transaction à distance

Localisation sur la carte

Kadikoy, Turquie
Éducation
Soins de santé
Alimentation et boissons

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