Appartement dans un nouvel immeuble IKI YAKA FIKIRTEPE

IKI YAKA FIKIRTEPE est un projet résidentiel à usage mixte, prêt à être habité, situé à Fikirtepe – Kadıköy et achevé en 2024. Il associe des appartements modernes à des commerces en rez-de-chaussée, au cœur de l'une des principales zones de rénovation urbaine d'Istanbul.
IKI YAKA FIKIRTEPE propose des appartements allant du 1+1 au 3+1, des piscines intérieure et extérieure, un espace bien-être complet ainsi qu'un excellent accès au métro. Le projet est conçu aussi bien pour une résidence principale que pour un investissement à fort potentiel de valorisation.
Les 10 principaux avantages d'IKI YAKA FIKIRTEPE
Situé à Fikirtepe, le principal quartier de rénovation urbaine de Kadıköy
Achevé en 2024 et prêt à être livré immédiatement
Concept à usage mixte combinant appartements résidentiels et commerces en rez-de-chaussée
Appartements disponibles en configurations 1+1, 2+1 et 3+1
Piscines intérieure et extérieure au sein de la résidence
Espace bien-être comprenant une salle de sport, un sauna et un hammam turc
Conçu pour répondre aux besoins quotidiens des résidents grâce aux commerces intégrés
Excellente accessibilité grâce à la proximité des lignes de métro et des principaux axes routiers
À seulement quelques minutes des principaux pôles d'affaires, de loisirs et de vie urbaine de Kadıköy
Fort potentiel de valorisation grâce au vaste programme de rénovation et de développement du quartier