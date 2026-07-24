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Appartement dans un nouvel immeuble Parkway Beylikdüzü

Beylikduzu, Turquie
depuis
$155,000
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7
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ID: 38873
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 23/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Turquie
  • État
    Région de Marmara
  • Ville
    Beylikduzu

À propos du complexe

Parkway Beylikdüzü propose des appartements modernes à Beylikdüzü, à Istanbul, conçus pour répondre aux besoins de la vie familiale contemporaine dans le prestigieux quartier d'Adnan Kahveci. Le projet comprend deux immeubles résidentiels totalisant environ 90 appartements ainsi que des espaces commerciaux, alliant confort, potentiel d’investissement et qualité de vie.

Parkway Beylikdüzü constitue une excellente opportunité aussi bien pour les investisseurs que pour les acquéreurs souhaitant y résider. Grâce à ses infrastructures sociales, ses espaces verts et sa proximité avec les principaux centres d’intérêt, le projet offre un cadre de vie privilégié. Il est également éligible à l’obtention de la citoyenneté turque par investissement immobilier ainsi qu’à l’obtention d’un permis de résidence en Turquie grâce à l’acquisition d’un bien immobilier.

Caractéristiques du projet :

  • Emplacement privilégié : Situé dans le prestigieux quartier d'Adnan Kahveci.

  • Appartements familiaux : Spacieux logements de type 2+1 et 3+1.

  • Espaces verts : Jardins paysagers conçus pour la détente.

  • Centre de fitness : Salle de sport entièrement équipée pour les résidents.

  • Piscine : Piscine extérieure dédiée aux loisirs et à la détente.

  • Espaces pour enfants : Aires de jeux modernes et sécurisées.

  • Locaux commerciaux : Un atout supplémentaire pour la valorisation de l’investissement.

  • Accès aux transports : À proximité de la ligne Metrobus.

  • Sites d’intérêt à proximité : À quelques minutes de la Marina et des parcs.

  • Architecture moderne : Design contemporain et finitions de haute qualité.

Pourquoi investir dans ce projet ?

  • Parkway Beylikdüzü réunit un emplacement stratégique, un cadre de vie de qualité et un fort potentiel de valorisation à long terme dans l’un des quartiers les plus dynamiques d’Istanbul.

  • Ce projet est éligible à l’obtention de la citoyenneté turque grâce à un investissement immobilier.

  • Il permet également d’obtenir un permis de résidence en Turquie par l’acquisition d’un bien immobilier.

Caractéristiques de la propriété

Détails intérieurs

Chauffage:

  • Chauffage individuel

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Fonctionnalités de réparation:

  • La finition

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • La maison est terminée
  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Octroi de la citoyenneté
  • Transaction à distance

Localisation sur la carte

Beylikduzu, Turquie
Éducation
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

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