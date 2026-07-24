Appartement dans un nouvel immeuble Parkway Beylikdüzü

Parkway Beylikdüzü propose des appartements modernes à Beylikdüzü, à Istanbul, conçus pour répondre aux besoins de la vie familiale contemporaine dans le prestigieux quartier d'Adnan Kahveci. Le projet comprend deux immeubles résidentiels totalisant environ 90 appartements ainsi que des espaces commerciaux, alliant confort, potentiel d’investissement et qualité de vie.

Parkway Beylikdüzü constitue une excellente opportunité aussi bien pour les investisseurs que pour les acquéreurs souhaitant y résider. Grâce à ses infrastructures sociales, ses espaces verts et sa proximité avec les principaux centres d’intérêt, le projet offre un cadre de vie privilégié. Il est également éligible à l’obtention de la citoyenneté turque par investissement immobilier ainsi qu’à l’obtention d’un permis de résidence en Turquie grâce à l’acquisition d’un bien immobilier.

Caractéristiques du projet :

Emplacement privilégié : Situé dans le prestigieux quartier d' Adnan Kahveci .

Appartements familiaux : Spacieux logements de type 2+1 et 3+1 .

Espaces verts : Jardins paysagers conçus pour la détente.

Centre de fitness : Salle de sport entièrement équipée pour les résidents.

Piscine : Piscine extérieure dédiée aux loisirs et à la détente.

Espaces pour enfants : Aires de jeux modernes et sécurisées.

Locaux commerciaux : Un atout supplémentaire pour la valorisation de l’investissement.

Accès aux transports : À proximité de la ligne Metrobus .

Sites d’intérêt à proximité : À quelques minutes de la Marina et des parcs.

Architecture moderne : Design contemporain et finitions de haute qualité.

Pourquoi investir dans ce projet ?