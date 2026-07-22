Appartement dans un nouvel immeuble Aria Marin

Aria Marin réinvente le mode de vie en bord de mer avec 285 appartements modernes, disponibles en configurations 1+1, 2+1, 4+1, ainsi que des duplex 2+2 et 4+2, harmonieusement répartis dans 12 élégants immeubles résidentiels.
Aria Marin offre une expérience résidentielle complète, alliant confort et raffinement, grâce à des équipements modernes et à un emplacement privilégié à proximité de la plage, de la marina et des principaux axes de transport.
Les principaux avantages du projet :
Emplacement privilégié à proximité de la plage de Büyükçekmece.
285 appartements proposant différentes configurations.
Conditions de paiement flexibles : 50 % d'acompte et possibilité de régler le solde en 15 échéances.
Piscine extérieure dédiée à la détente.
Hammam traditionnel et sauna pour le bien-être.
Centre de remise en forme moderne.
Salle de cinéma privée réservée aux résidents.
Système de sécurité et de vidéosurveillance 24h/24 et 7j/7.
Parking souterrain sécurisé.
À quelques minutes à pied du Metrobus et de l'Istanbul Marina.