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Appartement dans un nouvel immeuble Aria Marin

Buyukcekmece, Turquie
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7
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ID: 38862
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 21/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Turquie
  • État
    Région de Marmara
  • Ville
    Buyukcekmece

À propos du complexe

Aria Marin réinvente le mode de vie en bord de mer avec 285 appartements modernes, disponibles en configurations 1+1, 2+1, 4+1, ainsi que des duplex 2+2 et 4+2, harmonieusement répartis dans 12 élégants immeubles résidentiels.

Aria Marin offre une expérience résidentielle complète, alliant confort et raffinement, grâce à des équipements modernes et à un emplacement privilégié à proximité de la plage, de la marina et des principaux axes de transport.

Les principaux avantages du projet :

  • Emplacement privilégié à proximité de la plage de Büyükçekmece.

  • 285 appartements proposant différentes configurations.

  • Conditions de paiement flexibles : 50 % d'acompte et possibilité de régler le solde en 15 échéances.

  • Piscine extérieure dédiée à la détente.

  • Hammam traditionnel et sauna pour le bien-être.

  • Centre de remise en forme moderne.

  • Salle de cinéma privée réservée aux résidents.

  • Système de sécurité et de vidéosurveillance 24h/24 et 7j/7.

  • Parking souterrain sécurisé.

  • À quelques minutes à pied du Metrobus et de l'Istanbul Marina.

Caractéristiques de la propriété

Détails intérieurs

Chauffage:

  • Chauffage individuel

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Fonctionnalités de réparation:

  • La finition

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • La maison est terminée
  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Octroi de la citoyenneté
  • Transaction à distance

Localisation sur la carte

Buyukcekmece, Turquie
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

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