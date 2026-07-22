Appartement dans un nouvel immeuble Aria Marin

Aria Marin réinvente le mode de vie en bord de mer avec 285 appartements modernes, disponibles en configurations 1+1, 2+1, 4+1, ainsi que des duplex 2+2 et 4+2, harmonieusement répartis dans 12 élégants immeubles résidentiels.

Aria Marin offre une expérience résidentielle complète, alliant confort et raffinement, grâce à des équipements modernes et à un emplacement privilégié à proximité de la plage, de la marina et des principaux axes de transport.

Les principaux avantages du projet :