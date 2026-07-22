Appartement dans un nouvel immeuble Canvas Modern

Canvas Modern est un projet résidentiel haut de gamme situé dans le quartier de Beylikdüzü – Kavaklı à Istanbul. Il associe une architecture contemporaine à un environnement paisible et verdoyant, offrant des vues panoramiques sur la mer, une construction de haute qualité et des espaces conçus pour les familles.
Canvas Modern réunit des systèmes de maison connectée (Smart Home), une architecture de faible hauteur et des infrastructures sociales complètes, garantissant un confort de vie optimal ainsi qu'un excellent potentiel d'investissement dans l'un des quartiers d'Istanbul connaissant la plus forte croissance.
Les principaux avantages du projet :
Emplacement privilégié à Beylikdüzü – Kavaklı.
Vues panoramiques sur la mer et la ville.
Appartements spacieux, du 2+1 au 6+1, avec des superficies allant jusqu'à 348 m².
Infrastructures complètes dédiées aux loisirs, au sport et au bien-être.
Systèmes modernes de maison connectée (Smart Home).
Sécurité 24h/24 et 7j/7 avec contrôle d'accès.
Places de parking privatives et espaces de stockage.
Système moderne de chauffage par le sol.
Architecture de faible hauteur offrant un cadre de vie calme et serein.
Fort potentiel de valorisation et d'investissement à long terme.