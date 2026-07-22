Appartement dans un nouvel immeuble Canvas Modern

Canvas Modern est un projet résidentiel haut de gamme situé dans le quartier de Beylikdüzü – Kavaklı à Istanbul. Il associe une architecture contemporaine à un environnement paisible et verdoyant, offrant des vues panoramiques sur la mer, une construction de haute qualité et des espaces conçus pour les familles.

Canvas Modern réunit des systèmes de maison connectée (Smart Home), une architecture de faible hauteur et des infrastructures sociales complètes, garantissant un confort de vie optimal ainsi qu'un excellent potentiel d'investissement dans l'un des quartiers d'Istanbul connaissant la plus forte croissance.

Les principaux avantages du projet :