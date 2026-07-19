Appartement dans un nouvel immeuble Elite World Residence

Emplacement Stratégique & Concept de Résidence Hôtelière de Marque

Elite World Residence est un projet résidentiel au concept hôtelier situé à Yeni Levent–Kağıthane, l’un des quartiers les plus stratégiques et à la croissance la plus rapide d’Istanbul. Développé en partenariat avec Elite World Hotels & Resorts, ce projet transpose les standards d’une marque hôtelière renommée dans un cadre résidentiel. Il propose des appartements entièrement meublés, dotés d’intérieurs de qualité hôtelière, conçus pour répondre aux attentes des investisseurs et des professionnels recherchant un cadre de vie flexible et central, à proximité des principaux quartiers d’affaires tels que Maslak et Levent.

Services Cinq Étoiles & Gestion Professionnelle de la Location

Ce qui distingue Elite World Residence Kağıthane, c’est son modèle d’exploitation entièrement intégré. Les résidents bénéficient de services cinq étoiles, notamment une réception, un service de conciergerie et une gestion professionnelle des biens immobiliers. La présence d’un système organisé de gestion locative améliore le taux d’occupation et simplifie la gestion de l’investissement, en particulier pour les acquéreurs visant des revenus issus de la location de courte durée ou de la location d’entreprise. Cette structure fait du projet un investissement immobilier clé en main à Istanbul, avec une charge de gestion réduite.

Fort Potentiel d’Investissement & Rendement Locatif Élevé

Grâce à une forte demande locative générée par les centres d’affaires voisins, à la proximité de Vadi Istanbul Mall, aux excellentes connexions avec le métro et à l’accès direct à l’autoroute TEM, Elite World Residence représente une excellente opportunité d’investissement à haut rendement. Son concept de résidence de marque, ses services de niveau hôtelier et son emplacement central favorisent une valorisation durable du bien ainsi que des revenus locatifs réguliers. Le projet est particulièrement attractif pour les investisseurs ainsi que pour les acheteurs souhaitant acquérir un bien immobilier dans le cadre des programmes d’obtention de la citoyenneté turque par investissement.

Présentation du Projet

Elite World Residence est un projet résidentiel au concept hôtelier situé à Yeni Levent–Kağıthane, développé en partenariat avec Elite World Hotels, proposant des appartements entièrement meublés et des services cinq étoiles.

Grâce à son emplacement central, à sa gestion locative professionnelle et à ses prestations de qualité hôtelière, Elite World Residence constitue un choix idéal pour générer des revenus locatifs élevés tout en offrant une solution flexible de résidence ou d’investissement.

Les 10 Principaux Atouts d’Elite World Residence