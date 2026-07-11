Appartement dans un nouvel immeuble Luxera Nevbahar Life

Luxera Nevbahar Life est un projet résidentiel moderne situé dans le quartier dynamique de Başakşehir, sur la rive européenne d’Istanbul.
Le projet se distingue par son architecture contemporaine et l’utilisation des technologies de construction les plus avancées. Il s’étend sur une superficie de 17 000 m² et comprend 7 immeubles résidentiels abritant 193 appartements, disponibles dans des configurations allant du 2+1 au 4+1, avec des superficies comprises entre 115 et 208 m².
Luxera Nevbahar Life a été conçu comme le symbole d’un mode de vie luxueux et d’un investissement de premier choix. Il associe une construction résistante aux séismes, un emplacement privilégié offrant de magnifiques vues, ainsi qu’un cadre de vie complet alliant confort, sécurité et élégance.
Caractéristiques du projet :
Emplacement privilégié dans le quartier dynamique de Başakşehir.
Architecture moderne avec des structures résistantes aux tremblements de terre.
Appartements spacieux disponibles dans différentes configurations.
Éligible à l’obtention de la citoyenneté turque et d’un permis de résidence par investissement immobilier.
Possibilité de paiement échelonné avec un acompte de 30 %.
Magnifiques vues panoramiques sur la ville.
Service de sécurité et de vidéosurveillance 24h/24 et 7j/7.
Équipements haut de gamme : piscines, aires de jeux pour enfants et salles de sport.
Vastes espaces verts et pistes de jogging.
Commerces intégrés répondant aux besoins quotidiens des résidents.