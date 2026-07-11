Appartement dans un nouvel immeuble Luxera Nevbahar Life

Luxera Nevbahar Life est un projet résidentiel moderne situé dans le quartier dynamique de Başakşehir, sur la rive européenne d’Istanbul.

Le projet se distingue par son architecture contemporaine et l’utilisation des technologies de construction les plus avancées. Il s’étend sur une superficie de 17 000 m² et comprend 7 immeubles résidentiels abritant 193 appartements, disponibles dans des configurations allant du 2+1 au 4+1, avec des superficies comprises entre 115 et 208 m².

Luxera Nevbahar Life a été conçu comme le symbole d’un mode de vie luxueux et d’un investissement de premier choix. Il associe une construction résistante aux séismes, un emplacement privilégié offrant de magnifiques vues, ainsi qu’un cadre de vie complet alliant confort, sécurité et élégance.

Caractéristiques du projet :