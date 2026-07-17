Appartement dans un nouvel immeuble Sea Pearl Ataköy

Sea Pearl Ataköy est l’un des projets résidentiels les plus prestigieux d’Istanbul, offrant une vue panoramique directe sur la mer de Marmara. Situé dans le quartier prisé de Bakırköy, il allie un emplacement exceptionnel, une architecture contemporaine et un cadre de vie haut de gamme.

Sea Pearl Ataköy se distingue par son design moderne répondant aux plus hauts standards du luxe. Ses vastes espaces verts et ses prestations de qualité offrent un confort de vie remarquable, faisant de ce projet un choix idéal aussi bien pour les investisseurs que pour les acquéreurs à la recherche d’un bien immobilier d’exception à Istanbul.

Les avantages du projet Sea Pearl Ataköy