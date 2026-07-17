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Appartement dans un nouvel immeuble Sea Pearl Ataköy

Bakirkoy, Turquie
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ID: 38228
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 17/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Turquie
  • État
    Région de Marmara
  • Ville
    Bakırköy

À propos du complexe

Sea Pearl Ataköy est l’un des projets résidentiels les plus prestigieux d’Istanbul, offrant une vue panoramique directe sur la mer de Marmara. Situé dans le quartier prisé de Bakırköy, il allie un emplacement exceptionnel, une architecture contemporaine et un cadre de vie haut de gamme.

Sea Pearl Ataköy se distingue par son design moderne répondant aux plus hauts standards du luxe. Ses vastes espaces verts et ses prestations de qualité offrent un confort de vie remarquable, faisant de ce projet un choix idéal aussi bien pour les investisseurs que pour les acquéreurs à la recherche d’un bien immobilier d’exception à Istanbul.

Les avantages du projet Sea Pearl Ataköy

  • Vue directe sur la mer de Marmara.

  • Architecture luxueuse et finitions intérieures haut de gamme.

  • 631 appartements au design moderne et fonctionnel.

  • 33 000 m² d’espaces verts paysagers.

  • Emplacement stratégique, à proximité du centre d’Istanbul et de l’aéroport Atatürk.

  • Prestations de type hôtelier, comprenant des piscines, une salle de sport et un spa.

  • Système de sécurité 24h/24 et 7j/7.

  • Spacieux balcons dans chaque appartement pour profiter pleinement de la vue.

  • Parking privé réservé aux résidents et aux visiteurs.

  • Éligible à l’obtention de la citoyenneté turque par investissement immobilier et offrant un excellent potentiel d’investissement.

Caractéristiques de la propriété

Détails intérieurs

Chauffage:

  • Chauffage individuel

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Fonctionnalités de réparation:

  • La finition

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • La maison est terminée
  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Octroi de la citoyenneté
  • Transaction à distance

Localisation sur la carte

Bakirkoy, Turquie
Éducation
Épiceries
Alimentation et boissons
Finances
Loisirs

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