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Appartement dans un nouvel immeuble Başak Evler İntaya

Bagcilar, Turquie
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7
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ID: 38227
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 17/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Turquie
  • État
    Région de Marmara
  • Ville
    Bagcilar

À propos du complexe

Başak Evler İntaya propose des appartements haut de gamme au sein d’une résidence moderne conçue pour offrir un cadre de vie urbain confortable. Le projet comprend six immeubles résidentiels, totalisant 619 appartements et 19 locaux commerciaux, situés dans l’un des quartiers d’Istanbul connaissant le développement le plus rapide.

Başak Evler İntaya offre des jardins paysagers, des promenades aménagées, des espaces sociaux couverts, une salle de sport, des aires de jeux pour enfants ainsi qu’un parking sécurisé. Il représente un excellent choix aussi bien pour les investisseurs que pour les familles à la recherche d’un investissement pérenne et d’une qualité de vie élevée à Istanbul.

Les avantages du projet

  • Emplacement privilégié : Excellente desserte vers l’ensemble d’Istanbul.

  • Architecture moderne : Des plans élégants et fonctionnels.

  • Large choix de logements : Des appartements 1+1 aux duplex 3+2.

  • Espaces verts : Jardins paysagers et espaces extérieurs aménagés.

  • Équipements intérieurs : Piscine intérieure, sauna et salle de sport.

  • Cadre idéal pour les familles : Aires de jeux sécurisées pour les enfants.

  • Espaces communs : Bibliothèque, salons et salles de jeux.

  • Parking sécurisé : Parking couvert équipé de bornes de recharge pour véhicules électriques.

  • Services à proximité : À proximité du métro, du Mall of Istanbul et de plusieurs hôpitaux.

  • Fort potentiel d’investissement : Excellentes perspectives de valorisation du bien et de revenus locatifs.

Pourquoi investir dans ce projet ?

Başak Evler İntaya associe un emplacement stratégique dans le quartier de Bağcılar à des équipements complets, ce qui en fait une excellente opportunité pour les investisseurs recherchant une croissance durable de la valeur de leur investissement.

Ce projet est éligible à l’obtention de la citoyenneté turque par investissement immobilier.

Il permet également d’obtenir un permis de séjour en Turquie grâce à un investissement immobilier.

Caractéristiques de la propriété

Détails intérieurs

Chauffage:

  • Chauffage individuel

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Fonctionnalités de réparation:

  • La finition

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • La maison est terminée
  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Octroi de la citoyenneté
  • Transaction à distance

Localisation sur la carte

Bagcilar, Turquie
Éducation
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