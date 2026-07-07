Appartement dans un nouvel immeuble DAP ATAŞEHİR 173

DAP Ataşehir 173 est un projet résidentiel haut de gamme situé sur la rive asiatique d’Istanbul. Il comprend seulement 173 appartements, conçus avec des plans intelligents afin d’offrir un cadre de vie paisible, exclusif et à faible densité.
Grâce à son emplacement central à Ataşehir, à proximité des stations de métro, des écoles, des hôpitaux et du centre financier d’Istanbul, DAP Ataşehir 173 constitue un excellent choix, aussi bien pour y vivre que pour investir.
Les 10 principaux avantages de DAP Ataşehir 173 :
Emplacement privilégié dans le quartier d’Ataşehir, l’un des secteurs à la croissance la plus rapide de la rive asiatique d’Istanbul
À quelques minutes à pied du métro, des centres commerciaux, des hôpitaux et des écoles
Seulement 173 appartements, garantissant davantage d’intimité et d’exclusivité
Différentes configurations disponibles, du 1+1 au 3+1, adaptées à tous les styles de vie
Architecture contemporaine et intérieurs intelligents avec des finitions haut de gamme
Espaces communs de qualité : piscine, salle de sport, sauna et espaces verts
TVA réduite (1 %) dans la plupart des cas, offrant un investissement fiscalement avantageux
Plans de paiement flexibles avec des échéances jusqu’en juin 2028
Fort potentiel de valorisation et excellent rendement locatif dans un secteur très recherché
Développé par DAP GYO, un promoteur immobilier de confiance bénéficiant d’une solide réputation