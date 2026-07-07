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Appartement dans un nouvel immeuble DAP ATAŞEHİR 173

Atasehir, Turquie
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ID: 38171
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 07/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Turquie
  • État
    Région de Marmara
  • Ville
    Atasehir

Caractéristiques de la propriété

Détails intérieurs

Chauffage:

  • Chauffage individuel

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Fonctionnalités de réparation:

  • La finition

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • La maison est terminée
  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Octroi de la citoyenneté
  • Transaction à distance

À propos du complexe

DAP Ataşehir 173 est un projet résidentiel haut de gamme situé sur la rive asiatique d’Istanbul. Il comprend seulement 173 appartements, conçus avec des plans intelligents afin d’offrir un cadre de vie paisible, exclusif et à faible densité.

Grâce à son emplacement central à Ataşehir, à proximité des stations de métro, des écoles, des hôpitaux et du centre financier d’Istanbul, DAP Ataşehir 173 constitue un excellent choix, aussi bien pour y vivre que pour investir.

Les 10 principaux avantages de DAP Ataşehir 173 :

  • Emplacement privilégié dans le quartier d’Ataşehir, l’un des secteurs à la croissance la plus rapide de la rive asiatique d’Istanbul

  • À quelques minutes à pied du métro, des centres commerciaux, des hôpitaux et des écoles

  • Seulement 173 appartements, garantissant davantage d’intimité et d’exclusivité

  • Différentes configurations disponibles, du 1+1 au 3+1, adaptées à tous les styles de vie

  • Architecture contemporaine et intérieurs intelligents avec des finitions haut de gamme

  • Espaces communs de qualité : piscine, salle de sport, sauna et espaces verts

  • TVA réduite (1 %) dans la plupart des cas, offrant un investissement fiscalement avantageux

  • Plans de paiement flexibles avec des échéances jusqu’en juin 2028

  • Fort potentiel de valorisation et excellent rendement locatif dans un secteur très recherché

  • Développé par DAP GYO, un promoteur immobilier de confiance bénéficiant d’une solide réputation

Localisation sur la carte

Atasehir, Turquie
Éducation
Soins de santé

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