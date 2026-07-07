Appartement dans un nouvel immeuble DAP ATAŞEHİR 173

DAP Ataşehir 173 est un projet résidentiel haut de gamme situé sur la rive asiatique d’Istanbul. Il comprend seulement 173 appartements, conçus avec des plans intelligents afin d’offrir un cadre de vie paisible, exclusif et à faible densité.

Grâce à son emplacement central à Ataşehir, à proximité des stations de métro, des écoles, des hôpitaux et du centre financier d’Istanbul, DAP Ataşehir 173 constitue un excellent choix, aussi bien pour y vivre que pour investir.

Les 10 principaux avantages de DAP Ataşehir 173 :