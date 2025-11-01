Realty World Green Gayrimenkul

En choisissant une entreprise, soyez prudent!
A Antalya, où les étrangers sont traditionnellement actifs, beaucoup d'intermédiaires travaillent, et loin de tous fournissent des services de qualité!
Assurez-vous de vérifier les documents de ( enregistrement fiscal, enregistrement à la Chambre de commerce et d'industrie dans la section des agences immobilières, une licence pour mener des activités immobilières ). Les employés qui participeront à la préparation des documents doivent avoir des certificats d'achèvement des cours immobiliers. Vérifiez que l'entreprise a une adresse légale, faites attention à – combien de temps il a été sur le marché.
L'obligation de l'agent immobilier – non seulement de sélectionner les bons objets pour vous et d'organiser des vues, mais aussi de vérifier l'immobilier « propre », d'établir un contrat d'achat et de vente, de soumettre des documents pour obtenir TAPU ( certificat de propriété ).
Notre entreprise offre également un service après-vente – de la connexion des communications à un nouveau propriétaire à la location.
Achat immobilier en Turquie
Location de biens
Appui juridique aux opérations
Projets d'investissement immobilier
Terrains
Immobilier commercial
Hôtels à vendre
Biens en construction
Appartements en Turquie
Appartements en bord de mer
Biens de revente
Consultations sur la législation TR
Enregistrement des documents de permis de séjour et de citoyenneté de la République du Bélarus
Soutien aux transactions