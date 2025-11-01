  1. Realting.com
Realty World Green Gayrimenkul

Turquie, Muratpasa
;
Type de compagnie
Agence immobilière
Année de création de l'entreprise
2009
Sur la plateforme
2 années 5 mois
Langues
Русский, Türkçe
Site web
berealtyemlak.com/
À propos de l'agence

En choisissant une entreprise, soyez prudent!
A Antalya, où les étrangers sont traditionnellement actifs, beaucoup d'intermédiaires travaillent, et loin de tous fournissent des services de qualité!
Assurez-vous de vérifier les documents de ( enregistrement fiscal, enregistrement à la Chambre de commerce et d'industrie dans la section des agences immobilières, une licence pour mener des activités immobilières ). Les employés qui participeront à la préparation des documents doivent avoir des certificats d'achèvement des cours immobiliers. Vérifiez que l'entreprise a une adresse légale, faites attention à – combien de temps il a été sur le marché.
L'obligation de l'agent immobilier – non seulement de sélectionner les bons objets pour vous et d'organiser des vues, mais aussi de vérifier l'immobilier « propre », d'établir un contrat d'achat et de vente, de soumettre des documents pour obtenir TAPU ( certificat de propriété ).
Notre entreprise offre également un service après-vente – de la connexion des communications à un nouveau propriétaire à la location.

Prestations de service

Achat immobilier en Turquie
Location de biens
Appui juridique aux opérations
Projets d'investissement immobilier
Terrains
Immobilier commercial
Hôtels à vendre
Biens en construction
Appartements en Turquie
Appartements en bord de mer
Biens de revente
Consultations sur la législation TR
Enregistrement des documents de permis de séjour et de citoyenneté de la République du Bélarus
Soutien aux transactions

Temps de travail
Ouvrez maintenant
Actuellement dans l'entreprise: 17:07
(UTC+3:00, Europe/Istanbul)
Lundi
09:00 - 18:00
Mardi
09:00 - 18:00
Mercredi
09:00 - 18:00
Jeudi
09:00 - 18:00
Vendredi
09:00 - 18:00
Samedi
09:00 - 18:00
Dimanche
Jour de congé
Nouveaux bâtiments
Résidence Sirius Town
Résidence Sirius Town
Résidence Sirius Town
Résidence Sirius Town
Résidence Sirius Town
Résidence Sirius Town
Région méditerranéenne, Turquie
depuis
$260,000
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 11
Surface 54 m²
Want to live in the most fashionable place in the city of Antalya and get citizenship of TR for this? You have a great opportunity to purchase apartments on the Mediterranean Sea, next to the most expensive 5 * Hotels in Antalya. A new residential complex has been commissioned. When buyin…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
54.0
260,000
Realty World Green Gayrimenkul
Village de chalets Doesemealti Villa
Village de chalets Doesemealti Villa
Village de chalets Doesemealti Villa
Village de chalets Doesemealti Villa
Village de chalets Doesemealti Villa
Village de chalets Doesemealti Villa
Dosemealti, Turquie
depuis
$714,500
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 2
Surface 365 m²
Deschemalts — is an area that has a natural beauty and a charming atmosphere. Deschalta, with its lush green forests, towering hills and clean air — is a paradise for nature lovers and those who are looking for a peaceful and peaceful place to live. Especially the Dösemealty area offers t…
Realty World Green Gayrimenkul
Quartier résidentiel 1207 Antalya Prestige
Quartier résidentiel 1207 Antalya Prestige
Quartier résidentiel 1207 Antalya Prestige
Quartier résidentiel 1207 Antalya Prestige
Quartier résidentiel 1207 Antalya Prestige
Quartier résidentiel 1207 Antalya Prestige
Kirisciler, Turquie
depuis
$110,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 11
Surface 48 m²
LIVE A REAL LIFE! Is provided without interest installment for a period of 20 months! Initial installment 50%! House – is the factor that affects the quality of human life to the greatest extent. Discover Antalya, with its magnificent Mediterranean climate, natural beauties and historical …
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
48.0
110,000
Realty World Green Gayrimenkul
Complexe résidentiel PERGE COLLECTION SKY BLUE
Complexe résidentiel PERGE COLLECTION SKY BLUE
Complexe résidentiel PERGE COLLECTION SKY BLUE
Complexe résidentiel PERGE COLLECTION SKY BLUE
Complexe résidentiel PERGE COLLECTION SKY BLUE
Aksu, Turquie
depuis
$170,669
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 5
Surface 50 m²
1 objet immobilier 1
PERGE COLLECTION: SKY BLUE BUSINESS CLASS AT THE FUNIT OF THE MEDITERRANCE 30% down payment! No commission! No% installment payment until completion of construction! From the best Developers of Russia and Turkey. The largest meter of apartments, the best building materials and the beautiful…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
50.0
160,000
Agence
Realty World Green Gayrimenkul
Laisser une demande
Nos agents en Turquie
Zoya Biryan
Zoya Biryan
17 propriétés
