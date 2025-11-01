Realty World Green Gayrimenkul

À propos de l'agence

En choisissant une entreprise, soyez prudent!

A Antalya, où les étrangers sont traditionnellement actifs, beaucoup d'intermédiaires travaillent, et loin de tous fournissent des services de qualité!

Assurez-vous de vérifier les documents de ( enregistrement fiscal, enregistrement à la Chambre de commerce et d'industrie dans la section des agences immobilières, une licence pour mener des activités immobilières ). Les employés qui participeront à la préparation des documents doivent avoir des certificats d'achèvement des cours immobiliers. Vérifiez que l'entreprise a une adresse légale, faites attention à – combien de temps il a été sur le marché.

L'obligation de l'agent immobilier – non seulement de sélectionner les bons objets pour vous et d'organiser des vues, mais aussi de vérifier l'immobilier « propre », d'établir un contrat d'achat et de vente, de soumettre des documents pour obtenir TAPU ( certificat de propriété ).

Notre entreprise offre également un service après-vente – de la connexion des communications à un nouveau propriétaire à la location.