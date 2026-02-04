  1. Realting.com
Complexe résidentiel Furnished duplex 2+1 in the California Residence complex.

Kestel, Turquie
depuis
$129,875
12
ID: 33246
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 1358
ID du nouveau bâtiment sur le site Internet de l'entreprise
Dernière actualisation: 03/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Turquie
  • État
    Région méditerranéenne
  • Ville
    Alanya
  • Village
    Kestel

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe affaire
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Dépistage en ligne
  • Transaction à distance

À propos du complexe

California Résidence Kestel. Alanya.
Meublé appartement duplex de deux chambres (2+1) 100 m2, 100 mètres de la mer.

Disposition:

  • Cuisine-séjour
  • 2 chambres
  • 2 salles de bains
  • 2 Balcons

Le complexe résidentiel California Residence avec ses propres commodités a été construit en 2024 et est situé à 100 mètres de la mer dans la zone côtière de Kestel. Il se compose d'un bloc de 6 étages.

Commerces, restaurants, cafés, un centre commercial, un marché et un arrêt de transport en commun sont à distance de marche.

Équipements:

  • Piscine extérieure
  • Piscine intérieure
  • Hammam turc
  • Sauna
  • Salle de fitness
  • Salle à vapeur
  • Espace barbecue
  • Espace de jeux pour enfants
  • Sécurité
  • Ascenseur
  • Groupe électrogène
  • Stationnement

Pour plus d'informations sur ce projet, appelez-nous ou envoyez-nous un courriel.

Localisation sur la carte

Kestel, Turquie
Éducation
Épiceries
Alimentation et boissons
Transport
Loisirs

