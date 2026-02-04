Complexe résidentiel Furnished duplex 2+1 in the California Residence complex.

California Résidence Kestel. Alanya.

Meublé appartement duplex de deux chambres (2+1) 100 m2, 100 mètres de la mer.

Disposition:

Cuisine-séjour

2 chambres

2 salles de bains

2 Balcons

Le complexe résidentiel California Residence avec ses propres commodités a été construit en 2024 et est situé à 100 mètres de la mer dans la zone côtière de Kestel. Il se compose d'un bloc de 6 étages.

Commerces, restaurants, cafés, un centre commercial, un marché et un arrêt de transport en commun sont à distance de marche.

Équipements:

Piscine extérieure

Piscine intérieure

Hammam turc

Sauna

Salle de fitness

Salle à vapeur

Espace barbecue

Espace de jeux pour enfants

Sécurité

Ascenseur

Groupe électrogène

Stationnement

Pour plus d'informations sur ce projet, appelez-nous ou envoyez-nous un courriel.