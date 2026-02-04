Complexe résidentiel Studios with dressing rooms at Sun Maria Beach - Erdemli | Mersin.

Studio dans le complexe Sun Maria Beach



Des vidéos des appartements sont disponibles sur demande.

Ce studio de 46 m2 avec une dressing se trouve au 7ème étage.

Ce complexe résidentiel moderne se compose d'un bloc de 10 étages situé à 350 mètres dans le quartier Erdemli.

Tous les appartements seront livrés clé en main, avec des unités de cuisine intégrée, salles de bains entièrement équipées, portes intérieures, et plus encore.

Le district d'Erdemli se développe rapidement, ajoutant de nouveaux complexes et attirant de plus en plus les investisseurs. Il possède un large littoral, des parcs et des promenades à proximité, et des magasins et des supermarchés sont à distance de marche.

Date d'achèvement: T4 2025.

Infrastructure:

Piscine extérieure

Diapositives

Sauna

Hammam turc

Gymnase

Gazebos

Espace barbecue

Aire de jeux pour enfants

Stationnement

Générateur d'énergie

Surveillance vidéo 24/7

Sécurité 24/7

Terrains paysagers

Pour plus d'informations sur ce projet, veuillez nous contacter ou nous envoyer un courriel.