Complexe résidentiel Studios with dressing rooms at Sun Maria Beach - Erdemli | Mersin.

Erdemli, Turquie
$41,351
13
ID: 33252
Dernière actualisation: 04/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Turquie
  • État
    Région méditerranéenne
  • Ville
    Erdemli

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe confort
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • Dépistage en ligne
  • Transaction à distance

À propos du complexe

Studio dans le complexe Sun Maria Beach

Des vidéos des appartements sont disponibles sur demande.
Ce studio de 46 m2 avec une dressing se trouve au 7ème étage.

Ce complexe résidentiel moderne se compose d'un bloc de 10 étages situé à 350 mètres dans le quartier Erdemli.

Tous les appartements seront livrés clé en main, avec des unités de cuisine intégrée, salles de bains entièrement équipées, portes intérieures, et plus encore.

Le district d'Erdemli se développe rapidement, ajoutant de nouveaux complexes et attirant de plus en plus les investisseurs. Il possède un large littoral, des parcs et des promenades à proximité, et des magasins et des supermarchés sont à distance de marche.

Date d'achèvement: T4 2025.

Infrastructure:

  • Piscine extérieure
  • Diapositives
  • Sauna
  • Hammam turc
  • Gymnase
  • Gazebos
  • Espace barbecue
  • Aire de jeux pour enfants
  • Stationnement
  • Générateur d'énergie
  • Surveillance vidéo 24/7
  • Sécurité 24/7
  • Terrains paysagers

Pour plus d'informations sur ce projet, veuillez nous contacter ou nous envoyer un courriel.

Erdemli, Turquie
