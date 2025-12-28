Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Turquie
  3. Muratpasa
  4. Location longue durée
  5. Bureau

Loyer mensuel de des bureaux en Muratpasa, Turquie

1 propriété total trouvé
Bureau 80 m² dans Muratpasa, Turquie
Bureau 80 m²
Muratpasa, Turquie
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Surface 80 m²
Sol 3/3
Propriété commerciale dans un complexe sécurisé sur le boulevard Aspendos, Kızıltoprak Cette…
$1,167
par mois
Laisser une demande
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller