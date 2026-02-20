Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Turquie
  3. Muğla
  4. Résidentiel
  5. Manoir
  6. Garage

Demeures avec garage à vendre en Mugla, Turquie

Bodrum
3
1 propriété total trouvé
Manoir 7 chambres dans Bodrum, Turquie
Manoir 7 chambres
Bodrum, Turquie
Nombre de pièces 10
Chambres 7
Nombre de salles de bains 4
Surface 5 000 m²
Nombre d'étages 3
Villa à vendre MANSION ULTRA-LUXURY Bodrum Turquie courtier commission gratuite pour l'achet…
$15,02M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
ISB Global Immobilien
Langues
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Telegram Écrire dans un Telegram
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Mugla, Turquie

avec Jardin
avec Terrasse
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
avec Piscine
avec Vue du lac
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller