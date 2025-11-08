Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Turquie
  3. Muğla
  4. Résidentiel
  5. Duplex
  6. Garage

avec garage Maisons multifamiliales et duplex à vendre en Mugla, Turquie

Bodrum
14
Fethiye
9
1 propriété total trouvé
Duplex 3 chambres dans Gundogan, Turquie
Duplex 3 chambres
Gundogan, Turquie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 250 m²
Sol 1/2
$1,20M
T.V.A.
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Mugla, Turquie

avec Jardin
avec Terrasse
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
avec Piscine
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller