Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Turquie
  3. Mezitli
  4. Résidentiel
  5. Attique

Penthouses à vendre en Mezitli, Turquie

Attique Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Penthouse 1 chambre dans Mezitli, Turquie
Penthouse 1 chambre
Mezitli, Turquie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 90 m²
Sol 15/15
Appartement vue mer dans le projet Casa Mia, Tece, Mersin Mersin est l'une des villes portua…
$76,777
Laisser une demande
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller