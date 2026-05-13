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Appartements, appartements et lofts sur deux niveaux en Mersin, Turquie

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3 propriétés total trouvé
Appartements à plusieurs niveaux 1 chambre dans Erdemli, Turquie
Appartements à plusieurs niveaux 1 chambre
Erdemli, Turquie
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 52 m²
Sol 1/8
SarayDes Ayaş Project, situé à Mersin, Erdemli, Ayaş, offre une opportunité d'investissement…
$80,000
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Vendeur particulier
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English
Appartements à plusieurs niveaux 5 chambres dans Région méditerranéenne, Turquie
Appartements à plusieurs niveaux 5 chambres
Région méditerranéenne, Turquie
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Nombre de salles de bains 2
Surface 280 m²
Sol 19/20
Дуплекс 5+1. Мерсин, Мезитли, Акдениз махалеси. Возможно получение ВНЖ. ПОДХОДИТ ДЛ…
$294,070
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Appartements à plusieurs niveaux 5 chambres dans Région méditerranéenne, Turquie
Appartements à plusieurs niveaux 5 chambres
Région méditerranéenne, Turquie
Chambres 5
Nombre de salles de bains 2
Surface 200 m²
Sol 1
Район Эрдемли. Квартира дуплекс готовый. Дому 4 года.
$165,205
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Caractéristiques des propriétés en Mersin, Turquie

Bon marché
Luxe
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