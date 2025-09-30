Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Turquie
  3. Région méditerranéenne
  4. Résidentiel
  5. Bungalow
  6. Vue sur la mer

Vue sur la mer Bungalows à vendre en Région méditerranéenne, Turquie

Bungalow Supprimer
Tout effacer
2 propriétés total trouvé
Bungalow 3 chambres dans Adrasan, Turquie
Bungalow 3 chambres
Adrasan, Turquie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 247 m²
Sol 1/1
Detached Villa with Pool and Fireplace in Adrasan, Antalya Adrasan, a coastal town in Antaly…
$604,835
Laisser une demande
Bungalow 3 chambres dans Erdemli, Turquie
Bungalow 3 chambres
Erdemli, Turquie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 140 m²
Nombre d'étages 2
Villas à distance de marche de la mer à Mersin Ayaş Mersin est l'une des villes idéales pour…
$609,524
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Région méditerranéenne, Turquie

avec Vue sur la montagne
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller