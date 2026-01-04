Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Turquie
  3. Manavgat
  4. Résidentiel
  5. Duplex

Maisons multifamiliales et duplex à vendre en Manavgat, Turquie

1 propriété total trouvé
Duplex 3 chambres dans Manavgat, Turquie
Duplex 3 chambres
Manavgat, Turquie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 162 m²
Sol 9/15
Appartements dans un projet avec des équipements sociaux riches à Manavgat Side Side, situé …
$374,477
Laisser une demande
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller