  1. Realting.com
  2. Turquie
  3. Konak
  4. Commercial
  5. Boutique

Magasins à vendre en Konak, Turquie

propriété commerciale
6
hôtels
3
2 propriétés total trouvé
Boutique 388 m² dans Konak, Turquie
Boutique 388 m²
Konak, Turquie
Surface 388 m²
Sol 1/38
Propriétés commerciales dans un complexe prestigieux à Konak İzmir Les propriétés commercial…
$2,46M
Boutique 163 m² dans Konak, Turquie
Boutique 163 m²
Konak, Turquie
Surface 163 m²
Sol 1/38
Propriétés commerciales sur la rue principale à Complexe à usage mixte à Konak İzmir Les pro…
$958,493
