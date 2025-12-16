Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Turquie
  3. Kemalpaşa
  4. Résidentiel
  5. Villa

Villas à vendre en Kemalpasa, Turquie

1 propriété total trouvé
Villa 5 chambres dans Cinilikoy Mahallesi, Turquie
Villa 5 chambres
Cinilikoy Mahallesi, Turquie
Nombre de pièces 5
Nombre de salles de bains 2
Surface 335 m²
Nombre d'étages 2
$21,24M
