Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Turquie
  3. Kayseri
  4. Résidentiel
  5. Appartement

Appartements à vendre en Kayseri, Turquie

Appartement Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Appartement dans Esenkoy, Turquie
Appartement
Esenkoy, Turquie
Nombre de salles de bains 2
Surface 235 m²
$224,672
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Kayseri, Turquie

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller