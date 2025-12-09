Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Turquie
  3. Kavaklidere
  4. Résidentiel
  5. Villa

Villas à vendre en Kavaklidere, Turquie

2 propriétés total trouvé
Villa dans Kurucaova, Turquie
Villa
Kurucaova, Turquie
Surface 57 m²
$17,46M
Laisser une demande
Villa dans Kurucaova, Turquie
Villa
Kurucaova, Turquie
Surface 12 m²
$5,94M
Laisser une demande
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller