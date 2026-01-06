Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Maisons à vendre en Karsiyaka, Turquie

5 propriétés total trouvé
Duplex 3 chambres dans Karsiyaka, Turquie
Duplex 3 chambres
Karsiyaka, Turquie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 160 m²
Sol 4/5
Terrasse Duplex Appartements dans l'ascenseur Bâtiment à Izmir Karşıyaka L'appartement est s…
$302,699
Maison 4 chambres dans Karsiyaka, Turquie
Maison 4 chambres
Karsiyaka, Turquie
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 200 m²
Sol 1/2
Villas dans un complexe avec piscine près de la mer à Izmir Karşıyaka Ces villas élégantes e…
$1,12M
Duplex 3 chambres dans Karsiyaka, Turquie
Duplex 3 chambres
Karsiyaka, Turquie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 140 m²
Sol 1/8
Appartements élégants dans un complexe près de la mer à İzmir Mavişehir Les appartements son…
$815,410
Duplex 5 chambres dans Karsiyaka, Turquie
Duplex 5 chambres
Karsiyaka, Turquie
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 227 m²
Sol 9/9
Brand-New Seafront Duplex Appartement avec vue sur la mer à Karşıyaka, Izmir Ce tout nouvel …
$931,562
Duplex 3 chambres dans Karsiyaka, Turquie
Duplex 3 chambres
Karsiyaka, Turquie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 110 m²
Sol 5/5
Brand New Duplex Appartements près de la côte à Izmir Les appartements duplex à Izmir sont s…
$186,547
Caractéristiques des propriétés en Karsiyaka, Turquie

avec Vue sur la mer
Bon marché
Luxe
