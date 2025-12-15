Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  2. Turquie
  3. Karabağlar
  4. Résidentiel
  5. Appartement

Appartements à vendre en Karabaglar, Turquie

3 propriétés total trouvé
Appartement 4 chambres dans Karabaglar, Turquie
Appartement 4 chambres
Karabaglar, Turquie
Nombre de pièces 4
Nombre de salles de bains 1
Surface 125 m²
Sol 5/5
$5,22M
Appartement 4 chambres dans Karabaglar, Turquie
Appartement 4 chambres
Karabaglar, Turquie
Nombre de pièces 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 167 m²
Sol 4/4
$4,99M
Appartement dans Karabaglar, Turquie
Appartement
Karabaglar, Turquie
Surface 201 m²
$1,99M
