Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Turquie
  3. Izmir
  4. Résidentiel
  5. Studio

Studios à vendre en Izmir, Turquie

2 propriétés total trouvé
Studio 1 chambre dans Konak, Turquie
Studio 1 chambre
Konak, Turquie
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 10 m²
Sol 3/4
Projet d'investissement: Hôtel 4★ à Izmir sous Wyndham ManagementPossibilité unique de propr…
$35,000
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Hotel Invest
Langues
English, Русский, Français
Telegram Écrire dans un Telegram
Studio 1 chambre dans Naldoken Mahallesi, Turquie
Studio 1 chambre
Naldoken Mahallesi, Turquie
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 40 m²
Chambres à l'hôtel RadissonVous pouvez acheter une chambre entière ou en pièces 0,25% (1/4) …
$37,500
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Izmir, Turquie

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller