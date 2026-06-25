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avec garage Appartements, appartements et lofts sur deux niveaux en Izmir, Turquie

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Appartements à plusieurs niveaux 1 chambre dans Région Égéenne, Turquie
Appartements à plusieurs niveaux 1 chambre
Région Égéenne, Turquie
Nombre de pièces 4
Chambres 1
Nombre de salles de bains 2
Surface 250 m²
Sol 4/2
DESCRIPTION : Un spacieux appartement duplex 3+1 est proposé à la vente à Bostanlı, l’un …
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avec Terrasse
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