  2. Turquie
  3. Istanbul
  4. Location longue durée
  5. Appartement
  6. Vue sur la mer

Loyer mensuel d'un bien un appartement avec vue sur la mer en Istanbul, Turquie

Sisli
6
3 propriétés total trouvé
Appartement 1 chambre dans Sisli, Turquie
Appartement 1 chambre
Sisli, Turquie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 86 m²
Sol 20/50
Appartement de location à Sinpaş Queen Bomonti, Istanbul L'appartement est situé à Sinpaş Qu…
$1,407
par mois
Appartement 5 chambres dans Zeytinburnu, Turquie
Appartement 5 chambres
Zeytinburnu, Turquie
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 319 m²
Sol 4/16
Appartement meublé de luxe 5 chambres à louer à Yedi Mavi Project, Istanbul L'appartement es…
$10,621
par mois
Appartement 1 chambre dans Sisli, Turquie
Appartement 1 chambre
Sisli, Turquie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 86 m²
Sol 19/50
1-Chambre Scenic Location Appartement à Sinpaş Queen Residence, Şişli, Istanbul Cet appartem…
$1,407
par mois
