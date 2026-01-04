Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Turquie
  3. İncirliova
  4. Résidentiel
  5. Villa

Villas à vendre en Incirliova, Turquie

2 propriétés total trouvé
Villa 4 chambres dans Dereagzi, Turquie
Villa 4 chambres
Dereagzi, Turquie
Nombre de pièces 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 500 m²
$9,62M
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Erbeyli, Turquie
Villa 4 chambres
Erbeyli, Turquie
Nombre de pièces 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 170 m²
Nombre d'étages 2
$4,10M
Laisser une demande
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller