Loyer mensuel de appartements en Gazipasa, Turquie

4 propriétés total trouvé
APPARTEMENT MEUBLÉ 2+1 À LOUER DANS LE PARC TROPICAL DE GAZİPAŞA PAZARCI dans Gazipasa, Turquie
APPARTEMENT MEUBLÉ 2+1 À LOUER DANS LE PARC TROPICAL DE GAZİPAŞA PAZARCI
Gazipasa, Turquie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 85 m²
Sol 5/5
Emplacement privilégié dans le parc tropical de Gazipaşa Pazarcı Site unique et de grande q…
$534
par mois
APPARTEMENT MEUBLÉ 1+1 À LOUER DANS LE PARC TROPICAL DE GAZİPAŞA PAZARCI dans Gazipasa, Turquie
APPARTEMENT MEUBLÉ 1+1 À LOUER DANS LE PARC TROPICAL DE GAZİPAŞA PAZARCI
Gazipasa, Turquie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 47 m²
Sol 2/5
Gazipaşa Pazarcı'nda tropikal parkta yerleşim ​​​​​Site benzersiz et haut de gamme, entière…
$534
par mois
APPARTEMENT MEUBLÉ 1+1 À LOUER DANS LE PARC TROPICAL DE GAZİPAŞA PAZARCI dans Gazipasa, Turquie
APPARTEMENT MEUBLÉ 1+1 À LOUER DANS LE PARC TROPICAL DE GAZİPAŞA PAZARCI
Gazipasa, Turquie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 45 m²
Sol 1/5
Gazipaşa'da tropik parkın ayrıcalıklı yerleşimi ​​​​​Site benzersiz et haut de gamme, appa…
$532
par mois
GAZİPAŞA PAZARCI SITE DE QUALITÉ 1+1 MEUBLÉ À LOUER dans Gazipasa, Turquie
GAZİPAŞA PAZARCI SITE DE QUALITÉ 1+1 MEUBLÉ À LOUER
Gazipasa, Turquie
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 50 m²
Sol 2/7
Appartement meublé 1+1 à louer à Gazipaşa Pazarcı, dans un complexe résidentiel de standing…
Prix ​​sur demande
