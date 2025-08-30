Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Maisons Piscine à vendre en Gazipasa, Turquie

1 propriété total trouvé
Maison 2 chambres dans Gazipasa, Turquie
Maison 2 chambres
Gazipasa, Turquie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 110 m²
Sol 1/1
Appartement avec vue sur la mer à Gazipaşa – 2BR, terrasse et jardin privé (Panorama Residen…
$203,644
Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
