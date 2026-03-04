Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Turquie
  3. Fethiye
  4. Commercial
  5. Boutique

Magasins à vendre en Fethiye, Turquie

propriété commerciale
4
Boutique Supprimer
Tout effacer
2 propriétés total trouvé
Boutique 44 m² dans Fethiye, Turquie
Boutique 44 m²
Fethiye, Turquie
Surface 44 m²
Nombre d'étages 2
Magasinez avec un potentiel de profit élevé dans la zone la plus fréquentée de Fethiye Çalış…
$316,834
Laisser une demande
Boutique 100 m² dans Fethiye, Turquie
Boutique 100 m²
Fethiye, Turquie
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Surface 100 m²
Nombre d'étages 2
Boutiques offrant un revenu élevé et un fort potentiel client à Hisarönü, le cœur d'Ölüdeniz…
$324,995
Laisser une demande
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller