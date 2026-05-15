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Appartements, appartements et lofts sur deux niveaux en Erdemli, Turquie

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Appartements à plusieurs niveaux 1 chambre dans Erdemli, Turquie
Appartements à plusieurs niveaux 1 chambre
Erdemli, Turquie
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 52 m²
Sol 1/8
SarayDes Ayaş Project, situé à Mersin, Erdemli, Ayaş, offre une opportunité d'investissement…
$80,000
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