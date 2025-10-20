Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Turquie
  3. Didim
  4. Résidentiel
  5. Copropriété

Condos à vendre en Didim, Turquie

Copropriété Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Condo 2 chambres dans Didim, Turquie
Condo 2 chambres
Didim, Turquie
Nombre de pièces 1
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 80 m²
Sol 2/3
VENTE EXCLUSIVE AUTORISÉE PAR NOTRE AGENCEPour des informations détaillées et une présentati…
$152,062
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
TURK KEY
Langues
English
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller