Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Turquie
  3. Datça
  4. Résidentiel
  5. Appartement

Appartements à vendre en Datca, Turquie

Appartement Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Appartement 2 chambres dans Resadiye, Turquie
Appartement 2 chambres
Resadiye, Turquie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 420 m²
Nombre d'étages 2
Exposé Appartement moderne rez de chaussée avec jardin privé à Datça ReşadiyeService complet…
$233,786
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
ISB Global Immobilien
Langues
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller