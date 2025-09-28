Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Maisons à vendre en Ciftlikkoy, Turquie

5 propriétés total trouvé
Maison 5 chambres dans Ciftlikkoy, Turquie
Maison 5 chambres
Ciftlikkoy, Turquie
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Nombre de salles de bains 2
Surface 225 m²
Nombre d'étages 2
5-Bedroom House with Spacious Garden in Çiftlikköy Siteler Neighborhood, Yalova Yalova is id…
$2,66M
Duplex 6 chambres dans Ciftlikkoy, Turquie
Duplex 6 chambres
Ciftlikkoy, Turquie
Nombre de pièces 7
Chambres 6
Nombre de salles de bains 3
Surface 315 m²
Sol 4/4
Appartements spacieux dans un complexe aménagé avec piscine à Çiftlikköy Yalova bénéficie d'…
$301,976
Duplex 4 chambres dans Ciftlikkoy, Turquie
Duplex 4 chambres
Ciftlikkoy, Turquie
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 180 m²
Sol 3/3
Appartements Duplex 4 Chambres avec vue unique sur la mer à Çiftlikköy Yalova est idéalement…
$145,136
Duplex 4 chambres dans Ciftlikkoy, Turquie
Duplex 4 chambres
Ciftlikkoy, Turquie
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 193 m²
Sol 4/4
Appartements spacieux dans un complexe aménagé avec piscine à Çiftlikköy Yalova bénéficie d'…
$222,386
Duplex 5 chambres dans Ciftlikkoy, Turquie
Duplex 5 chambres
Ciftlikkoy, Turquie
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Nombre de salles de bains 2
Surface 193 m²
Sol 4/4
Appartements spacieux dans un complexe aménagé avec piscine à Çiftlikköy Yalova bénéficie d'…
$270,374
