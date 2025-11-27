Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Villas avec terrasse à vendre en Région de l'Anatolie centrale, Turquie

3 propriétés total trouvé
Villa 7 chambres dans Odunpazari, Turquie
Villa 7 chambres
Odunpazari, Turquie
Nombre de pièces 7
Nombre de salles de bains 3
Surface 350 m²
Sol 3/3
$8,04M
Villa 5 chambres dans Tepebasi, Turquie
Villa 5 chambres
Tepebasi, Turquie
Nombre de pièces 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 260 m²
Sol 2/2
$6,65M
Villa 6 chambres dans Karagozler Mahallesi, Turquie
Villa 6 chambres
Karagozler Mahallesi, Turquie
Nombre de pièces 6
Nombre de salles de bains 4
Surface 400 m²
Nombre d'étages 2
$29,50M
