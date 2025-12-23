Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Appartements à vendre en Carsamba, Turquie

2 propriétés total trouvé
Appartement 1 chambre dans Ulupinar, Turquie
Appartement 1 chambre
Ulupinar, Turquie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 50 m²
Sol 3/15
Projet résidentiel Premium à MersinSuperficie : 16 000 m2Un complexe résidentiel moderne con…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Appartement 1 chambre dans Ulupinar, Turquie
Appartement 1 chambre
Ulupinar, Turquie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 53 m²
Sol 1/5
DESCRIPTION DU BIENSOffre rentable du développeurNous présentons un nouveau complexe résiden…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
