  2. Turquie
  3. Bursa
  4. Résidentiel
  5. Villa
  6. Terrasse

Villas avec terrasse à vendre en Bursa, Turquie

Nilufer
5
Osmangazi
3
1 propriété total trouvé
Villa 7 chambres dans Gullu Sokak, Turquie
Villa 7 chambres
Gullu Sokak, Turquie
Nombre de pièces 7
Nombre de salles de bains 5
Surface 465 m²
Sol 2/2
$97,18M
Caractéristiques des propriétés en Bursa, Turquie

avec Vue sur la montagne
Bon marché
Luxe
