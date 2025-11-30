Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Maisons avec terrasse à vendre en Bursa, Turquie

3 propriétés total trouvé
Duplex 3 chambres dans , Turquie
Duplex 3 chambres
, Turquie
Nombre de pièces 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 204 m²
Sol 10/11
$5,43M
Villa 7 chambres dans Gullu Sokak, Turquie
Villa 7 chambres
Gullu Sokak, Turquie
Nombre de pièces 7
Nombre de salles de bains 5
Surface 465 m²
Sol 2/2
$97,18M
Duplex 7 chambres dans 267 Sokak, Turquie
Duplex 7 chambres
267 Sokak, Turquie
Nombre de pièces 7
Nombre de salles de bains 5
Surface 420 m²
Sol 5/5
$9,05M
