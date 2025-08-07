Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Turquie
  3. Bursa
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Jardin

Maisons avec jardin à vendre en Bursa, Turquie

Nilufer
21
Mudanya
7
Osmangazi
5
Aucune propriété n'a été trouvée dans cette région. Soyez le premier à ajouter votre propriété sur notre plateforme
Ajouter une propriété
Laisser une demande gratuite pour une requête de recherche
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Conditions d'utilisation.

Biens similaires aux alentours

Vous pouvez consulter les propriétés à vendre dans d'autres sections de notre portail
Appartement 2 chambres dans Alanya, Turquie
Appartement 2 chambres
Alanya, Turquie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Nombre d'étages 9
Liste des prixAppartement, 2+1, 120m2, 235 000 €Si vous rêvez d'un appartement spacieux, ent…
$271,932
Laisser une demande
Appartement 1 chambre dans Muratpasa, Turquie
Appartement 1 chambre
Muratpasa, Turquie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 58 m²
Appartements vue mer dans un complexe à 800 M de la mer à Alanya Avsallar Avsallar, l'un des…
$126,154
Laisser une demande
Appartement 1 chambre dans Mezitli, Turquie
Appartement 1 chambre
Mezitli, Turquie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 60 m²
Sol 3/9
Appartement 1 + 1 à Mersin, TomyukMaison rendue, recherchéeÉtage 9étage 3Mer 400m.Vue sur la…
$51,454
Laisser une demande
TekceTekce
Penthouse 2 chambres dans Muratpasa, Turquie
Penthouse 2 chambres
Muratpasa, Turquie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 103 m²
Appartements vue mer dans un complexe à 800 M de la mer à Alanya Avsallar Avsallar, l'un des…
$221,060
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Kas, Turquie
Villa 4 chambres
Kas, Turquie
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 240 m²
Nombre d'étages 3
Villa 4 chambres avec piscine privée et vue panoramique sur la mer à Kömürlük Kalkan Kalkan,…
$998,819
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Mezitli, Turquie
Appartement 3 chambres
Mezitli, Turquie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 110 m²
Sol 2/4
Appartement de 3 chambres à Mersin près de la plage et des équipements sociaux L'appartement…
$79,281
Laisser une demande
Appartement 4 chambres dans Beyoglu, Turquie
Appartement 4 chambres
Beyoglu, Turquie
Chambres 4
Surface 259 m²
Clarifiez les offres promotionnelles!Mon nom est Léon, posez-moi votre question, vérifiez la…
$24,50M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Langues
English, Русский
Telegram Écrire dans un Telegram
Appartement 1 chambre dans Muratpasa, Turquie
Appartement 1 chambre
Muratpasa, Turquie
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 50 m²
Sol 2
L'appartement est à vendre avec des meubles.Dans la résidence: piscine, ascenseur, sécurité …
$98,545
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Muratpasa, Turquie
Appartement 2 chambres
Muratpasa, Turquie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 60 m²
Nombre d'étages 4
Nouveaux appartements à vendre dans un complexe avec piscine près de l'université et plages …
$116,895
Laisser une demande
Villa 5 chambres dans Kas, Turquie
Villa 5 chambres
Kas, Turquie
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 290 m²
Nombre d'étages 2
Meublé 5 chambres Vue sur la mer avec piscine privée à Kaş Kalkan Kalkan est une belle ville…
$2,39M
Laisser une demande
Appartement 1 chambre dans Alanya, Turquie
Appartement 1 chambre
Alanya, Turquie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 70 m²
Meublé appartement d'une chambre (1+1), 60 m2 en PREMIUM Complexe LUXURY - Alanya Towers Lux…
$336,110
Laisser une demande
Appartement 1 chambre dans Alanya, Turquie
Appartement 1 chambre
Alanya, Turquie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Nombre d'étages 12
Liste des prixAppartement, 1+1, 70m2, 88 000 €Appartement de 2 pièces à vendre à Azura Park …
$101,830
Laisser une demande

Types de propriétés en Bursa

villas
duplex

Caractéristiques des propriétés en Bursa, Turquie

avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller